‘Dívida de 20 anos’: Denílson vai para cima de prêmios que Belo ganhou na ‘Dança dos Famosos’

Há vinte anos o ex-jogador Denílson luta na Justiça para receber uma dívida do cantor Belo, que em já passa de R$ 7 milhões, e agora o atleta solicitou à 5ª Vara Cível de São Bernardo que bloqueie os prêmios recebidos pelo cantor por sua participação no programa ‘Dança dos Famosos’, da Rede Globo, para quitar a dívida.

A batalha judicial começou em 2000, quando Belo rompeu contrato com o grupo de pagode Soweto, na época gerenciado por Denílson, para seguir carreira solo. O ex-jogador entrou na Justiça por quebra de contrato e o pagodeiro foi condenado a pagar a indenização.

Além do bloqueio dos prêmios, os advogados do atleta pedem ainda que o valor da dívida seja atualizado, mas a defesa de Belo contesta os valores.

A condenação de Belo, de 2004, determinava o pagamento de R$ 388,3 mil, devidamente corrigidos, mais acréscimo de juros de mora de 1 % ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios.

LEIA TAMBÉM: Clima amigável? Zezé Di Camargo reencontra Zilu Godói em aniversário do neto

“O processo está em trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso por parte do Belo. Tudo que está sendo feito pelo jurídico é no sentido de tentar receber. Então, a questão das tentativas de bloqueio não é novidade, são iniciativas para tentar receber, porque o processo foi ganho em todas as instâncias possíveis”, segundo o empresário de Denílson.

Essa é uma das inúmeras tentativas dos advogados de Denílson para receber a dívida. No ano passado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 7 milhões que seriam pago a Belo por um show que faria com Thiaguinho para pagar a dívida, mas a defesa do cantor conseguiu derrubar a decisão e o valor da dívida continuou sendo corrigida com base na decisão judicial.