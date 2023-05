Em Portugal, Gustavo Mioto e Ana Castela não escondem clima de romance

Gustavo Mioto e Ana Castela viajaram juntos para a Europa, mas o casal que desembarcou de mãos dadas no aeroporto internacional de Lisboa não está curtindo nenhuma lua de mel e nem apenas a passeio.

Os cantores vão cumprir alguns compromissos na Europa. Em Portugal, eles se apresentam no Brasil Vibes 2023, que também conta com Ivete Sangalo, que acontece nas cidades de Lisboa e Porto.

Os famosos também passaram pela Queima das Fitas de Coimbra, evento tradicional dos estudantes universitários daquele país. No show, que aconteceu nesta quarta-feira (24), Gustavo Mioto levou as músicas da turnê “Conexão” e chegou a dividir uma música com Ana Castela, que já cantou com ele em outras ocasiões.

🚨 URGENTE: Enfim rolou o primeiro selinho em público de Ana Castela e Gustavo Mioto! ❤️ pic.twitter.com/RbLMxSAZSV — Müller e Ju | Tv Meu Sertanejo (@tvmeusertanejo) May 25, 2023

No entanto, os dois deram um beijo em frente à plateia, que foi seguido de um abraço apertado, deixando os fãs empolgados. No Twitter, fãs decidiram eternizar o momento: “Ana Castela beijou o Gustavo Mioto, tchau”, escreveu um anônimo.

Um outro disse que Ana Castela e Gustavo Mioto se “assumiram” e lembrou que “nem foi no Brasil” que o beijo aconteceu.

LEIA TAMBÉM: Anitta fará show na final da Liga dos Campeões 2023

Vale lembrar que mesmo sendo um dos casais mais queridos das redes sociais, Gustavo e Ana Castela não fizeram nenhuma publicação oficial sobre o romance. Mas, fãs e seguidores, acreditam que isso está cada vez mais perto de acontecer.

Gustavo Mioto e Ana Castela pic.twitter.com/kSKMy2ZiaM — GD Magnífico (@gd_magnifico) May 25, 2023

Em entrevista recente ao Extra, Ana Castela chegou a dizer que ela e Mioto ainda não oficializaram o namoro, mas afirmou que eles já passaram da fase do estamos nos conhecendo: “A gente está ficando igual ficantes mesmo (risos). Já passamos da fase inicial, mas não tem um rótulo ainda”, explicou.

Além de Ana Castela e Gustavo Mioto, Ivete Sangalo também está em Portugal para participar dos shows em Lisboa e Porto. Nesta quinta-feira (25) a famosa estará na cidade de Coimbra para apresentar suas canções na Queima das Fitas deste ano, que segue com shows inéditos até o fim de semana.

LEIA TAMBÉM: Morte de Tina Turner: veja como foi a despedida da ‘Rainha do Rock’n Roll’