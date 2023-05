Morte de Tina Turner: veja como foi a despedida da ‘Rainha do Rock’n Roll’

Tina Turner, um dos grandes nomes da indústria da música, morreu aos 83 anos, conforme confirmado por seu porta-voz. A declaração oficial diz: “Tina Turner, a ‘Rainha do Rock’n Roll’, morreu pacificamente hoje aos 83 anos após uma longa doença em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça. Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo.”

Seguidores, amigos e colegas reagiram imediatamente ao post: “Devastador! R.I.P para uma lenda absoluta!! ela vai fazer falta.” “Descanse no poder, lenda!” “Tina Turner será lembrada para sempre! Agora você pode descansar em paz e ficar com seu filho”.

A estrela nascida no Tennessee foi uma das cantoras mais amadas do rock, conhecida por sua presença de palco e uma série de sucessos, incluindo The Best, Proud Mary, Private Dancer e What’s Love Got to Do With It.

Tina nasceu Anna Mae Bullock, em Brownsville, Tennessee, em 1939, e ficou conhecida como uma das maiores cantoras americanas de todos os tempos. No entanto, a cantora mudou-se para a Suíça, onde obteve a cidadania e morou com o segundo marido, Erwin Bach. Este ano eles comemoraram seu décimo aniversário.

A cantora teve quatro filhos, todos meninos, mas, infelizmente dois deles faleceram. O primeiro filho biológico da cantora, Raymond Craig, nasceu quando ela tinha apenas 18 anos, em 20 de agosto de 1958. Seu pai biológico era o saxofonista Raymond Hill, do Kings of Rhythm, mas ele foi adotado por Ike Turner e mudou seu nome para Craig Raymond Turner. Ele faleceu em 2018 deixando Turner arrasado.

Em outubro de 2021, Tina foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame.

“Como você certamente pode dizer pelo meu sorriso radiante: estou muito feliz por ser oficialmente introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como um artista solo. Essa honra! Sou grata a tantas pessoas queridas que acreditaram em mim e me apoiaram na minha jornada até aqui, principalmente vocês meus fãs. Continue arrasando!”, ela postou em seu Instagram.