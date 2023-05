Anitta fará show na final da Liga dos Campeões 2023

Anitta foi uma das estrelas escolhidas para se apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa de 2023, um dos maiores campeonatos de futebol do mundo.

De acordo com o G1, a cantora fará uma apresentação antes do início da partida ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

A final da competição acontece no próximo dia 10 de junho (sábado), no estádio ‘Atatürk Olympic’, em Istambul. A disputa será entre Inter de Milão e Manchester City.

Em comunicado divulgados pela Uefa, Anitta disse: “Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo.”

O site lembra que a cantora já se apresentou em finais de futebol em outras duas ocasiões. A primeira na final da Libertadores de 2019 em Lima, no Peru. Já a segunda foi em outra final da mesma competição em 2021, porém em Montevideo, Uruguai.

Esse é o motivo que fez Anitta ficar quase um ano sem sexo

Responsável por várias falas polêmicas, recentemente a cantora disse que decidiu ficar dez meses sem fazer sexo, mas por motivos específicos.

Após sofrer com diversos problemas de saúde nos últimos meses, Anitta recebeu a recomendação médica para “pegar leve em tudo”.

Segundo o site ‘Observatório dos Famosos’, a cantora acabou não seguindo o que o médico falou, o que agravou a situação. Por esse motivo, repensou e decidiu optar pelos meses sem sexo.

“Eu fiquei sem pegar ninguém quase 10 meses. Beijinho até dei, mas fiquei dois meses sem. Fiquei sem ter nada a mais com ninguém por quase um ano. E estava adorando”, confessou Anitta.

“Eu ia escalar o Everest. Eu falei com os médicos e eles falaram que eu estava muito doente, mas eu fui. Ninguém sabia dizer o que eu tinha. Tudo na minha vida é muito louco. Eu fiz um exame no corpo inteiro pra ver se tinha câncer, porque eu tinha um percentual cancerígeno alto no sangue. Fiquei no hospital, mas graças a Deus não era. Mas tudo muito louco”.

