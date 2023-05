“Faltam 10”: Preta Gil compartilha com fãs rotina de tratamento com radioterapia

Em mais um dia de tratamento contra o câncer de intestino, Preta Gil compartilhou nesta terça-feira detalhes de sua sessão de radioterapia em um hospital de São Paulo. “Menos 15, faltam 10″, disse em referência a quantidade de sessões que ainda terá que enfrentar.

Em sua rede social, a cantora compartilhou imagens dentro de seu carro indo para o hospital. “Fim de um dia maravilhoso de trabalho, agora partiu hospital!”, disse. Ela também exibiu imagens do rosto bem maquiado e com um semblante mais alegre e confiante e até manda beijinhos aos seguidores.

Cantora Preta Gil (Reprodução/Instagram)

Nos stories, Preta fez um textão para explicar o atual momento de sua vida e a luta não só contra a doença e o trabalho:

“Mais um dia rumo à cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida, hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim, estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la. Hoje fotografei pra capa de uma revista que nunca tinha feito, quando recebi o convite eu refleti muito e pensei, por que não fazer? Esperar o quê? Vou viver o hoje, que é a única certeza que tenho, não vou esperar eu me curar pra contar minha história, quando eu me curar, e eu sei que vou, será uma outra historia, então sim, eu fiz fotos lindas com uma equipe que respeitou demais o meu tempo e minhas limitações momentâneas, e ficou lindo. Depois de tudo que passei, com tanta dor e decepção, o sentimento de urgência é cada dia mais pulsante! Então vivam também o hoje, o agora!”, disse na postagem.