Sorridente e feliz, filha de Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, aparece soltando a voz e impressiona; assista

Longe da figura do pai, Paulo Cupertino, e de um evento violento e traumático que terminou com a vida do ator Rafael Miguel e seus pais, Isabela Tibcherani aos poucos reconstrói sua vida e compartilha com seus seguidores todo o seu talento musical.

Em março deste ano, a jovem de 22 anos anunciou junto de amigos a formação do grupo “Papo de Stories”, que saiu do Instagram e hoje faz suas primeiras apresentações em espaços específicos (a agenda oficial pode ser consultada diretamente no perfil do Instagram da banda musical).

E, recentemente, Isabela se destacou em um vídeo no qual aparece cantando a música “Acabei de Terminar”, da dupla Paulo e Nathan.

Além das centenas de curtidas e visulizações, o registro musical recebeu diversos comentários de internautas. Veja a seguir algumas das mensagens deixadas na publicação do Instagram:

“Um vídeo melhor que o outro”;

“Maravilhosa! Como é bom te ver feliz!”;

“Canta muito”;

“Melhor música real❤️e nas vozes desses maravilhosos”;

“Banda maravilhosa! Vocês cantam muito bem”.

Está curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

