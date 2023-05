‘Não sabia’: Namoro de Bianca Comparato e Alice Braga ainda surpreende fãs

Bianca Comparato, que ficou marcada como a personagem Michele da série 3%, da Netflix, surpreendeu os fãs ao aparecer ao lado da atriz Alice Braga, que é sua namorada e esteve na série As Brasileiras. Desta vez, elas postaram uma foto rara, onde mostram que vivem em clima de romance.

Os fãs vibraram, já que as famosas não falam muito sobre o romance, que começou em 2017, mas se tornou público apenas três anos mais tarde. Na foto, publicada na quarta-feira (10), Bianca e Alice aparecem deitadas juntas em uma rede, em um parque no meio de uma zona desértica na Califórnia, nos Estados Unidos.

Nos comentários, famosos e anônimos aplaudiram o romance: “Muitas felicidades, tão bom ver mulheres felizes”, comentou uma pessoa. Outra seguidora disse que elas eram fofas: “Alice e Bianca são definitivamente aquelas que a gente não sabe se quer ser ou se quer pegar ou roubar e guardar num vidrinho de tanta fofura”.

Alice Braga e Bianca Comparato postam foto romântica no Instagram (Reprodução/Instagram)

Além desses, as famosas foram chamadas de “casalzão” e também de “perfeitas” pelos internautas, que elogiaram ainda a boa vibração que elas passavam na foto. Além dos anônimos, Bruna Linzmeyer e Marco Pigossi, que também vivem um relacionamento homoafetivo, elogiaram o casal.

“Sentia um pânico de ser descoberto gay. Meu pai é um cara afetivo, sensível. Sou o primeiro gay com quem ele lida. Pouco a pouco, espero que ele aprenda a lidar com naturalidade”, desabafou Marco.

LEIA TAMBÉM: “Não dá pra falar ‘eu nunca’”: Veja o que disse Cléo Pires sobre fazer carreira como atriz pornô

Além dos elogios e dos envios de felicidades, alguns fãs de Alice e Bianca ficaram surpreendidos com a revelação e postaram nos comentários “eu não sabia” e “nunca tinha visto as duas juntas”.

Bianca Comparato e Alice Braga namoram desde 2017 (Reprodução/Instagram)

Alice Braga e Bianca Comparato juntas na Netflix

Em 2018, as atrizes trabalharam juntas na série brasileira Samantha, criada por Felipe Braga e produzida pela Netflix Brasil. Na produção, Bianca era a diretora do Plimplom e Alice era Symantha.

A estreia aconteceu no dia 6 de julho do mesmo ano e teve uma segunda temporada em 2019. Mas, no ano seguinte, a Netflix cancelou a série.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho exibe treino na academia e segudiores elogiam: “Você tem sido minha inspiração”