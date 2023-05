“Não dá pra falar ‘eu nunca’”: Veja o que disse Cléo Pires sobre fazer carreira como atriz pornô

Filha de Glória Pires e Fábio Jr., a atriz Cléo Pires falou nesta segunda-feira no podcast ‘Vênus sobre a possibilidade de estrear uma nova carreira como atriz pornô. A notícia é do Correio Braziliense.

Tudo começou com uma brincadeira durante a introdução da entrevistada pelas apresentadoras Criss Paiva e Yasmin: “Estamos começando a semana com uma presença maravilhosa, uma artista multifacetada: ela é atriz, cantora, empresária, estamos aqui com a Cleo”, disseram. “Esqueceu de agora atriz pornô, brincadeira”, disse Cléo.

Depois, a atriz se explicou: “É porque sempre me perguntam ‘o que falta você fazer’… Uma vez eu pensei: ‘cara, o que falta?’ Acho que pornô é o que falta. Não faria, acho que não, não, não faria… Nunca sei o que vai acontecer na vida, entendeu? Não dá pra falar ‘eu nunca faria nada’, mas realmente acho que não… Não está nos planos”, disse.

A atriz falou também durante o podcast sobre a Tireoidite de Haashimoto, uma doença autoimune que foi diagnosticada em 2021. “Faz muito tempo que não tenho crise graças a Deus. A última crise que eu tive, eu tive muita letargia, sair da cama é difícil, dói o corpo, te dá falta de ar. Você sente como se tivesse uma gripe 10 vezes mais, dor de cabeça e só dorme mesmo”, iniciou a artista. “Eu achava que era exaustão, preguiça, burnout”, revelou a artista.

Cléo disse que o que mais detestou na doença foi saber que teria que mudar a forma como se alimentava para controlar a doença, já que adorava comer besteiras. “Eu estava revoltada quando entendi que tinha que mexer na minha alimentação, porque o que eu mais amo na vida é comer besteira”, disse.