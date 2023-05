Jojo Todynho exibe treino na academia e segudiores elogiam: “Você tem sido minha inspiração”

Focada na vida fitness, Jojo Todynho mostra que os treinos estão fazendo efeito. Nesta quarta-feira (10), a cantora publicou uma nova foto na academia, o que faz com frequência, mostrando o resultado da sua evolução.

Na legenda, Todynho escreveu “Endorfinada”, mostrando o look todo preto.

Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a celebridade, dizendo inclusive que as publicações servem de estímulo.

LEIA TAMBÉM: Após polêmica, cantor sertanejo tatua imagem de Cristo no corpo; veja a foto

“Você tem sido minha inspiração! [...] As vezes tô lá cansada fazendo as séries e parece que me vem sua voz na cabeça: ‘vamo bora porque tu não é franga”, escreveu uma pessoa.

Jojo Todynho revelou que, desde começou com a rotina de exercícios, perdeu mais de 20 quilos.

‘Um monte de especialista’: Jojo Todynho rebate comentários sobre vida fitness

Jojo Todynho rebateu novos comentários desnecessários que recebeu pelas redes sociais. Desta vez, ela perdeu a paciência com quem decidiu se intrometer na sua rotina de treinos e na escolha de não fazer a cirurgia bariátrica.

O desabafo da famosa começou com ela lembrando da vida sedentária que levava: “Eu estava com o c*, sentada no sofá, sedentária, achando que a vida era um morango. Não tinha ninguém para mandar um direct, para falar nada. Agora, surgiu um monte de profissional querendo dar seu parecer e querendo se mostrar”.

Em seguida, a vencedora de A Fazenda 12 disse que não iria poupar palavras, já que as pessoas faziam o mesmo ao comentar sobre ela: “Então, eu já vou deixar o meu recado aqui... Se vocês não tem ética, eu também não tenho. Agora, surgiu um monte de coach, de personal, de nutricionista e especialista disso e daquilo... Aí, depois vão dizer que eu sou grossa, que eu sou arrogante, que eu sou isso e aquilo”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Preta Gil não deseja que Rita Lee descanse em paz e explica seus motivos

⋅ “Eu sinto longe o cheiro de couro!”: Web reage ao anúncio de bissexualidade de Renata Sorrah

⋅ Adeus a Rita Lee: semelhança da irmã com cantora chama atenção dos fãs em velório; veja fotos