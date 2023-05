Porta-voz da empresa, Manoel Soares comenta novo caso de racismo em rede Carrefour durante ‘Encontro’

Após supostamente tentar furtar leite em pó em um supermercado ‘Big Bom Preço’, do grupo Carrefour, em Salvador, um casal foi agredido por seguranças. As imagens começaram a circular na sexta-feira (5).

Segundo a empresa, os responsáveis pelas agressões, que também filmaram o ato, foram demitidos.

‘Porta-voz’ da empresa, o apresentador Manoel Soares utilizou suas redes sociais no domingo para falar sobre o caso, o que não agradou muito a internet, e principalmente a população preta, que acusa o Carrefour de racismo.

Manoel escreveu no Twitter: “Estou acompanhando o caso de tortura que aconteceu em Salvador e pessoalmente contatei o Carrefour. Independentemente do contexto é importante agir com responsabilidade, sem isso os casos de racismo não terão fim.”

Estou acompanhando o caso de tortura que aconteceu em Salvador e pessoalmente contatei o @carrefourbrasil. Independentemente do contexto é importante agir com responsabilidade, sem isso os casos de racismo não terão fim. pic.twitter.com/PX6Qdryh13 — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) May 7, 2023

No programa ‘Encontro’, o apresentador voltou a falar sobre o caso, mas se conteve em apenas informar os fatos e disse que a agressão ocorreu na parte externa da unidade, o que causou a demissão dos seguranças.

Os internautas relembraram a parceria entre Manoel e o Carrefour, o que é ‘contraditório’ para algumas pessoas.

“Não é o Manoel soares que faz propaganda pro Carrefour?”, questionou uma usuária.

“É o Supermercado que você faz propaganda, Manoel Soares. Contraditório, não?”, escreveu outra pessoa.

