Chocolate com Pimenta: Após cair em golpe, Ana Francisca vai sofrer ainda mais

Chocolate com Pimenta: Após ficar pobre, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai cair em novo golpe (Gianne Carvalho/Globo)

Depois de perder toda sua fortuna para Jezebel (Elizabeth Savalla), Ana Francisca (Mariana Ximenes) continuará sofrendo em Chocolate com Pimenta, já que os vilões da trama não pretendem dar paz para a protagonista da novela das tardes da TV Globo.

Na trama, depois da derrota na justiça, a jovem vai acabar sendo pedida em casamento por Sebastian (Tarcísio Filho), que é um vigarista e quer se aproveitar do momento para dar mais golpes na personagem, já que ele acha que ela ficará ainda mais frágil ao perder a herança de Ludovico (Ary Fontoura).

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Sebastian (Tarcísio Filho) ficam noivos (Renato Rocha Miranda/Globo)

No entanto, a mãe de Ludovico (Guilherme Vieira) bem que tentará se mostrar forte o suficiente ao deixar claro que não tem medo de ninguém da cidade de Ventura, mas não conseguirá: ela irá às lágrimas assim que sair do tribunal, pelo fato de não saber o que será de seu futuro agora em diante.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Rica de novo, Jezebel terá que bancar outro personagem

Na miséria, a mãe de Tonico (Guilherme Vieira) vai morar no sítio da família, já que Carmem (Laura Cardoso) oferece o seu colo e a moradia. Minutos depois, o sobrinho do Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) descobre o paradeiro da protagonista de Chocolate com Pimenta e decide aparecer de surpresa.

Chocolate com Pimenta: Ludovico (Ary Fontoura) desmaia nos braços de Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Palito Haliasz/Globo)

Na casa, o vigarista faz um pedido de casamento inesperado e aproveita para dizer que nunca esqueceu a viúva de Ludovico (Ary Fontoura). Ele ainda diz que está apaixonado por ela, deixando a jovem sem nenhuma reação.

Vale lembrar que Ana Francisca também estará abalada por causa de Danilo (Murilo Benício), que vai depor contra ela, confirmando ao perito que o documento apresentado por Jezebel é verdadeiro. Desta maneira, Aninha perde tudo e deixa a mãe adotiva de Bernardo (Kayky Brito) celebrando bastante a sua desgraça.

LEIA TAMBÉM: ‘Credo, Pedro Bial’: Novo apresentador do Linha Direta enfrenta a fúria da web