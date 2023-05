Chocolate com Pimenta: Rica de novo, Jezebel terá que bancar outro personagem

Depois de conquistar todos os bens de Ludovico (Ary Fontoura) de volta, Jezebel (Elizabeth Savalla) vai ficar revoltada ao saber que terá que dar parte de sua fortuna para outro personagem de Chocolate com Pimenta.

Na reprise da novela da Globo, a vilã estará radiante por ter conseguido enganar o juiz e pegar tudo que estava com Ana Francisca (Mariana Ximenes) de volta, mas acabará ficando sem chão ao perceber que ela ainda ficará com uma parcela do dinheiro, já que a megera terá que pagar uma pensão para Tonico (Guilherme Vieira), que é registrado como filho do dono da fábrica de chocolates de Ventura.

Chocolate com Pimenta: Aninha fica arrasada com a decisão do juiz (Renato Rocha Miranda/Globo)

“De agora em diante, todos os bens, a fábrica de chocolate, a casa, a residência em Buenos Aires, o carro, as jóias, tudo que fazia parte do inventário e tudo o que o dinheiro comprou com o lucro da fábrica, tudo deverá ser devolvido a Jezebel”, afirma o juiz.

Mas, ao ver Jezebel comemorando, ele faz um alerta importante sobre parte da fortuna: “O filho de Ludovico Canto e Melo não poderá ficar no desamparo, havendo duas possibilidades: que ele passe a residir com a tia ou que Dona Jezebel forneça uma pensão para o sustento e estudo do menino por um valor ainda ser avaliado”.

Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Jezebel (Elizabeth Savalla) são inimigas em Chocolate com Pimenta (Rogério Domingues/Globo)

Neste momento, a protagonista de Chocolate com Pimenta interrompe o juiz e diz que o filho nunca vai morar com a tia: “Não abro mão do meu filho, nunca!”, grita Ana Francisca, que está no tribunal. Ela também será apartada pelo juiz, que pede para a jovem se acalmar.

Já Jezebel fica abalada ao saber que terá que dar um valor do seu dinheiro para a criança: “Uma pensão?”, dirá ela. Com isso, o juiz finaliza a sentença: “A partir desse instante, Dona Ana Francisca, a senhora poderá se retirar daquela casa”.

