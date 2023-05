‘Dois anos sem Paulo Gustavo’: Fãs relembram o talento do ator; confira

Fãs de Paulo Gustavo relembram do talento do famoso, dois anos após sua morte (Reprodução/Instagram)

Marcado pela personagem Dona Hermínia, de Minha Mãe é uma Peça, produção que foi dos palcos do teatro às salas de cinema, e por seu humor, Paulo Gustavo foi homenageado pelos fãs nesta quinta-feira (04), data que marca dois anos de sua morte, em decorrência da Covid-19.

“Já acordei com o coração apertadíssimo, dois anos sem o Paulo Gustavo, meu humorista favorito”, escreveu uma pessoa, no Twitter. Uma outra lembrou que chorou muito ao saber que o famoso tinha morrido aos 42 anos e destacou que, depois de dois anos, “ainda chora”.

Um terceiro disse que “o mundo ficou bem cinza” com a morte de Paulo Gustavo: “Ele coloria os meus dias. Frequentei muitos shows dele, era fã. Há humoristas exímios hoje em dia, mas nenhum, repito, nenhum chegará aos pés do Paulo Gustavo”.

é...



hoje vou chorar o dia inteiro por causa do Paulo Gustavo



cada lembrança que aparecer vai ser um aperto — Galahade (@Galahadef) May 4, 2023

Há também quem optou em falar sobre a homenagem prestada pela humorista Tatá Werneck: “Ela parabenizou o Paulo Gustavo…ainda acho que ele não partiu... Vendo o vídeo e lembrando da delícia que foi acompanhar aquela viagem deles as Maldivas, assim como todas as que fizeram juntos. Mais e mais luz para ele”.

LEIA TAMBÉM: ‘Só tenho gratidão’: Milionária, Amanda celebra vitória com fãs do BBB 23

Entre muitas homenagens, uma fã de Paulo lembrou que sua filha nasceu no mesmo dia da morte do ator: “Um dia que nunca irei esquecer, enquanto davam a notícia da partida do Paulo Gustavo, minha filha tinha acabado de nascer, eu não sei se eu chorava por estar com ela, ou por ele não poder estar mais com os filhos dele”.

Há dois anos BBB Juliette ela participava do programa Mais Você com Ana Maria Braga,e falava sobre Paulo Gustavo " As pessoas que amamos não morrem elas ficam encantadas " Guimarães Rosa pic.twitter.com/oHZHox5Xd7 — ju suiça (@jusuica) May 4, 2023

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, depois de ficar um período internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O famoso, que tinha contraído a covid-19, não resistiu ao sofrer uma embolia pulmonar.

Paulo Gustavo deixou o marido, Thales, e dois filhos pequenos, Gael e Romeu, além do pai, Júlio Marcos, da irmã, Juliana Amaral, e da mãe, Déa Lúcia Amaral, que inspirou a criação de Dona Hermínia.

tanta saudades do Paulo Gustavo 🤍 — Um gay e onze segredos ✨ (@Johnnycoelho07) May 4, 2023

LEIA TAMBÉM: ‘Incrível’: Após polêmica, famosa decide defender Patrícia Poeta nas redes sociais