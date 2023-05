‘Incrível’: Após polêmica, famosa decide defender Patrícia Poeta nas redes sociais

Desde que assumiu o comando do Encontro, Patrícia Poeta não tem um dia de paz nas redes sociais e, mais uma vez, algumas pessoas decidiram atacar a famosa, que cometeu uma pequena gafe com a atriz Carla Cristina Cardoso.

Ao saber que sua fala sobre os encontros nos bastidores da Globo, no Rio de Janeiro, a atriz que faz parte do elenco da novela Vai na Fé pediu para não ser colocada no meio da crise que atormenta a apresentadora do matinal.

Em um vídeo postado no Instagram, Carla Cristina rebateu a ideia de “climão” no Encontro, depois de falar que já havia se encontrado com Patrícia Poeta nos corredores do estúdio, no Rio de Janeiro: “O Encontro foi maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo programa e já fui algumas vezes, mas foi a primeira em São Paulo”, começou ela.

LEIA TAMBÉM: Novo mico de Patrícia Poeta faz apresentadora passar vergonha na web; confira

Em seguida, a atriz de Vai na Fé mandou um beijo para a produção do programa da TV Globo e para a apresentadora Patrícia Poeta, que foi chamada de incrível: “Ela sempre foi extremamente carinhosa comigo, extremamente cuidadosa e sempre que passou por mim, mandou coração, gritou o meu nome, gritou o nome da personagem da novela que eu estava fazendo, gritava que o meu cabelo estava lindo... Ela sempre fez isso”.

Ou seja, segundo Carla Cristina Cardoso, que interpreta a personagem Bruna na novela das sete horas, nada passou de um mal entendido. Vale destacar que desde que assumiu o Encontro, Patrícia Poeta enfrenta fortes críticas sobre o seu comportamento com Manoel Soares, que é visto como uma “planta” por parte dos internautas.

Para diminuir a crise no estúdio e nos bastidores da TV Globo, o programa deve passar por algumas mudanças em breve. Uma das possíveis alterações é a saída de Manoel Soares do programa. Há quem diga que o famoso pode ser substituído por Tati Machado.

LEIA TAMBÉM: ‘Só tenho gratidão’: Milionária, Amanda celebra vitória com fãs do BBB 23