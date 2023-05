‘Só tenho gratidão’: Milionária, Amanda celebra vitória com fãs do BBB 23

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, encontra fãs no Paraná (Reprodução/Twitter)

Fora do confinamento do BBB 23 e, depois de participar de alguns programas da TV Globo, Amanda Meirelles acabou retornando para o Paraná e decidiu marcar um encontro com os fãs em um cinema de Campo Largo, onde mora.

Ao ser recebida por muitas pessoas, a campeã do reality show falou sobre o carinho que tem por cada um e disse que todos ajudaram nesta mudança de vida: “Eu entreguei meu futuro na mão de vocês e vocês me deram uma coisa tão valiosa quanto, que foi o tempo votando, esse carinho, essa persistência. Eu só tenho gratidão”, disse a sister.

A médica falou ainda que os fãs fazem parte de sua história e que nunca irá esquecer: “Não tem como eu contar a minha história sem contar a de vocês juntos, tudo o que vocês fizeram por mim. É muito carinho, eu tô recebendo muita energia positiva, muita oração. Muito obrigada pelo tempo de vocês”.

O encontro entre Amanda e os fãs aconteceu na quarta-feira (03) em Campo Largo, no Paraná, e contou com a ajuda do governo local e uma afiliada da TV Globo: “Eu quero muito agradecer à cidade de Campo Largo, que me acolheu muito e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Espero, a partir de agora, conseguir retribuir 1% de todo o carinho que vocês estão me dando. Muito obrigada mesmo”, disse ela.

Ela emocionada ❤️😭 pic.twitter.com/r8r3bEIjGg — Rô 🪢🩺 AMANDA CAMPEÃ 💖 (@_robertacrf_) May 3, 2023

Cara de Sapato defende a vitória de Amanda

Em um vídeo postado no TikTok, o lutador de MMA, que foi expulso do programa, desabafou e pediu para que aceitem a vitória da médica no BBB 23: “Eu queria muito falar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado demais. O Big Brother Brasil 2023 começou com 22 participantes e todo mundo sabendo que apenas um seria o campeão”.

Ela com as crianças 🫶🏻❤️ pic.twitter.com/gWyXvYwAAi — Rô 🪢🩺 AMANDA CAMPEÃ 💖 (@_robertacrf_) May 3, 2023

Em seguida, o famoso disse que os participantes foram sendo eliminados, mas isso não diminui a história e nem o valor de ninguém, mas perguntou qual o intuito para tantas pessoas diminuírem as vitórias da Amanda. Em seu post, Cara de Sapato afirmou que isso não era apenas uma visão dele.

“É só ver os números das votações e a maior torcida é a dela. Então, porque a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas? Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, diminuindo. Eu não consigo entender…”, disse ele.

