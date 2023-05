‘Nem homem nem mulher’: cantor Vitão diz que vai criar filha sem ideologia de gênero

Poucas semanas após anunciar que será pai pela primeira vez, o cantor Vitão disse tomou a decisão de criar sua filha, cujo nome será Nina, sem ideologia de gênero.

“Eu vejo que esse conceito do feminino e do masculino, cada vez mais está se dissolvendo. Seres humanos que se sentem, às vezes masculinos ou femininos, isso independe do gênero da pessoa. Eu vou criar minha filha muito assim, tipo: ‘filha, veste aí o que você quiser’ “, disse em entrevista no programa Otalab, do apresentador Otaviano Costa.

O ator que gosta de usar cropped e se maquiar falou mais sobre sua visão da identidade de gênero. “Acho muito lindo os homens que se permitem mostrar esse lado, que acho que até, talvez, seja um termo errado, o termo feminino, mas é esse um lado que é um polo, que todos os homens têm dentro de si”, disse.

Vitão falou também durante o programa sobre os ataques que a mãe de sua filha sofreu desde que divulgou a notícia da gravidez. Saiu a notícia da gravidez, e as pessoas conseguem falar até disso. As pessoas foram extremamente cruéis com a mãe da minha filha. Eu falei para ela: ‘nem lê nada, não abre internet, exclui o Instagram, joga o celular longe’. Mas ela não conseguiu “, disse.

O cantor que até então não havia citado nome da mãe disse que é Suelen Gervásio, irmã de Rafael Zulu.

Supersticioso:

Durante a entrevista, o cantor disse que vem de uma família muito supersticiosa, cheio de crenças e mandingas. “Eu sou, venho de uma família de bruxas que sempre teve essas coisas de superstição. Minha mãe sempre me falou muito da lei da atração, de como a gente concretiza pensamentos em falas.”