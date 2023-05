‘Credo, Pedro Bial’: Novo apresentador do Linha Direta enfrenta a fúria da web

Pedro Bial pode ser o novo cancelado nas redes sociais, já que sua estreia no comando do novo Linha Direta, na TV Globo, não agradou boa parte do público, que acompanhou os mistérios envolvendo o Caso Eloá.

Pelo Twitter, um anônimo destacou que o ex-apresentador do Big Brother Brasil poderia até tentar, mas nunca seria como Marcelo Rezende, um dos jornalistas que comandou o programa no passado e ficou famoso em programas sobre que falam sobre crimes.

O promotor contando pro Pedro Bial como a Sonia Abrão atrapalhou a rendição do Lindemberg sem nominá-la. #LinhaDireta pic.twitter.com/A29xSjl1A6 — Vinicius Viana (@sabendocomvini) May 5, 2023

Há também quem disse que o novo apresentador do Linha Direta era muito sério e tornava a atração, que estreou nesta quinta-feira (04), “mais chato”. Ainda pelas redes sociais, um perfil destacou que não gostou da forma que Bial conduziu a atração: “Estou estranhando alguma coisa”, escreveu a pessoa.

A repulsa pelo jornalista, que também comanda o Conversa com Bial, foi tão grande que muitos pediram para que a direção da Globo colocasse outra pessoa no lugar: Credo, Pedro Bial! Cadê o antigo apresentador que no final de cada programa mandava ‘um forte abraço’ naquele tom super sério do programa, eu morria de rir”.

odeio tudo tudooo tudo que envolve o gênero true crime, acho sem noção e sádico



aquela página que tem aqui no tt tá bloqueada há mais de ano e n quero ver pedro bial nem pintado de ouro — May (@maylittlepony_) May 5, 2023

Mas, mesmo que alguns telespectadores falassem que Pedro Bial não tinha nenhuma chance de continuar em uma outra temporada, o famoso ganhou um pequeno apoio: “Acho que o Pedro Bial como apresentador do Linha Direta não convenceu. Eu vou assistir os próximos episódios para ver se entrega mais, por enquanto 7/10″.

Uma outra disse que é “viciada em True Crime”, como é classificado o Linha Direta, e que Pedro Bial está bom, mas que precisa melhorar muito: “Nota 8. Investigação Criminal, com Beto Ribeiro, continua sendo o mais completo programa de True Crime brasileiro”.

Pedro Bial assume o Linha Direta e traz mudanças significativas

Ao assumir o novo Linha Direta, programa que fez sucesso com conteúdo investigativo, unindo reportagem , dramaturgia e resolução do caso, o jornalista disse que era preciso inovar para conquistar o público.

“O mundo mudou muito nos últimos anos desde que o programa saiu do ar. A hiperconexão tem implicações e consequências na nossa linguagem”, disse o famoso, que revelou ainda que o projeto mostra uma nova cara e ganha um podcast e projetos multiplataformas.

Em maio, Pedro Bial estreia nova temporada do Linha Direta (Fábio Rocha/Globo)

Para chamar o público, o Linha Direta Podcast tem conteúdo extra, que mostra as impressões de Pedro Bial e depoimentos de bastidores vivenciados por roteiristas, pesquisadores e pela produção do programa: “Hoje é muito difícil qualquer coisa acontecer numa grande cidade que não tenha sido captada por duas ou três câmeras de segurança, ou por alguém com celular filmando o momento. Isso tudo determina a investigação, os registros e a linguagem do programa”, analisa Bial.

