‘Não cozinho mais’: Este motivo Paola Carosella quase desistiu do seu canal

Além do sucesso em programas da TV, Paola Carosella também faz sucesso com seu canal no Youtube, que conta com mais de 1,9 mil inscritos. Porém, a chef argentina revelou que quase desistiu de seguir com os vídeos gastronômicos.

“Eu fiquei muito triste há um tempo atrás, depois de várias coisas que aconteceram. Fiquei muito desapontada. Fiquei falando ‘cara, então, não dá…então, é isso, não dá para falar mais…então, eu não cozinho mais”, disse a famosa.

Ao se questionar se ensinaria a fazer macarrão instantâneo ou seguia com a ideia de ensinar a cozinhar, ela chegou a conclusão que o problema está no preço dos produtos: “As pessoas têm razão, a manteiga é cara, a margarina é mais barata. Tinha uma época, lá no passado, no começo do ano passado, que as pessoas falavam que não conseguiam comprar cebola e a abobrinha está caríssima’, disse a famosa, que também reclamou do preço da couve.

Além da TV, Paola Carosella segue com seu canal gastronômico no Youtube (Reprodução/Youtube)

Em seguida, Paola Carosella disse que mesmo desanimada, ela conseguia enxergar onde estava o problema: “O pior é que eu sabia o motivo dos legumes estarem cada vez mais caros”, contou ela, que hoje está contratada pela TV Globo e conta com um programa de entrevistas no GNT.

“Quando você tem um país que tem uma política que fortalece muito mais as plantações de grandes plantios de commodities para exportação e muito menos de legumes e frutas, vai ficar mais caro, pois cada vez vai ter menos terra e as pessoas que plantam legumes e frutas vão ter menos incentivo para plantar”, falou a famosa.

Paola Carosella afirma que 'foi um desafio' fazer o MasterChef Brasil (Reprodução/Band)

Durante o desabafo, a ex-jurada do MasterChef Brasil seguiu criticando a política dos alimentos no país: “Vai ficar mais barato, às vezes, mesmo tendo uma terra pequena, ou plantar soja, milho ou algodão…ou arrendar para plantar tudo isso, do que plantar legumes. Então, sobe o preço, porque as pessoas continuam pedindo para comer legumes. Ninguém come algodão. Você não chega em casa e fala que fez uma soja refogada com algodãozinho e um molho de sei lá o que”.

Por fim, Paola Carosella disse que algumas coisas precisam mudar para que as pessoas voltem a comer bem: “As pessoas continuam comendo comida, mas o Brasil dá um foco, ou, pelo menos, deu nos últimos anos, e muitos anos, muito grande para a produção de commodities, como soja, trigo, milho, algodão, papel. Tanto que muitos dos produtos vegetarianos e veganos, quando você lê a composição tem celulose”.

