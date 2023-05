Não é só o Manoel, Patrícia Poeta vive clima tenso com outra famosa da Globo

O inferno astral de Patrícia Poeta continua nos bastidores da TV Globo. Depois de criar um climão com Manoel Soares, que pode deixar o Encontro em breve, a apresentadora estaria envolvida em uma nova polêmica com outra contratada da emissora carioca.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Ana Maria Braga não teria gostado nada de um contra golpe dado pela ex-comandante do É de Casa: “Uma briga relacionada ao Encontro e ao Mais Você. Já estava um mal-estar nos bastidores dos dois programas, quando, na época do BBB, a Tati Machado estava sendo muito cotada para o Mais Você”, comentou o jornalista.

Clima tenso entre Patrícia Poeta e Ana Maria Braga seria outro problema nos bastidores da Globo (Reprodução/Globo)

Ao que tudo indica, Patrícia Poeta e a equipe do Encontro teriam ficado com ciúmes e criticado a ideia de Tati aparecer em dois programas seguidos, já que ela iria repetir as informações dadas sobre o reality show, que teve Amanda Meirelles como campeã.

Vale lembrar que nesta altura, a jornalista apareceu algumas vezes no programa de Ana Maria Braga para falar sobre o BBB 23 e também as notícias de outros famosos, mas ela seguiu com sua nuvem de palavras, que é um dos sucessos da atração de Patrícia Poeta.

Queridinho de Ana Maria Braga, Fabrício Battaglini também está no Encontro com Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Em contrapartida, a equipe do Mais Você teria ficado revoltada ao ver Fabrício Battaglini fazendo reportagens para o Encontro. O queridinho de Ana Maria Braga já fez algumas participações no programa que antecede o Mais Você, mas não é um repórter fixo da atração: “Parece que teve uma retaliação, pois a equipe do Mais Você começou a gritar contra o Encontro por causa deste contra ataque”, disse o colunista do A Tarde é Sua.

Mesmo com essa ciumeira toda, Tati Machado e Fabrício Battaglini seguem com seus cargos garantidos nos programas Encontro e Mais Você, respectivamente. Mas, é claro, que caso a direção do canal opte, eles podem fazer as dobradinhas e Patrícia Poeta e Ana Maria Braga terão que aprender a dividir os seus pupilos.

