Claudia Ohana faz ensaio fotográfico e afirma: ‘Adoraria empoderar outras mulheres de 60 anos’

Aos 60 anos a atriz Claudia Ohana publicou uma foto de um ensaio fotográfico de dia das mães, o qual realizou com a companhia de sua filha, Dandara, de 39 anos. Além do belo registro, Claudia ainda afirmou que passou a se sentir bela e vaidosa a medida que sua idade foi avançando.

A imagem, compartilhada em suas redes sociais com a legenda “Eu e ela”, mostra um momento mãe e filha, em que Claudia aparece abraçada com sua filha única, Dandara, fruto de seu relacionamento com o cineasta Ruy Guerra, de 91 anos.

Em entrevista a Quem, a atriz, que interpreta a personagem Dora na novela Vai na Fé, conta que passou a se sentir segura e confiante a medida que avançou na vida adulta, e que essa experiência a faz querer compartilhar sua relação com o próprio corpo para duas seguidoras, como uma forma de ajudá-las.

“Quando eu era bem jovem, com uns 15 ou 20 anos, até os meus 30, eu jamais posaria de biquíni”, revela a atriz que ressalta ter conquistado a confiança com o tempo.

Confiança e cuidado

Ainda explicando sobre sua relação de amor e cuidado com o próprio corpo, Claudia revela que passou a ver diferenças nesta questão conforme os anos foram passando.

“Hoje, quase com 60 anos, eu me curto, me acho linda de biquíni. Eu me cuido muito também. Acho que é uma questão mais de sensação mesmo, de se permitir. Adoraria empoderar outras mulheres de 60 anos a se sentirem belas. Nós somos todas lindas”.

Ela ainda reforça que essas mudanças de percepção vieram com o tempo: “Aos 20 anos eu jamais iria colocar uma minissaia. Nunca usaria. Se você for olhar minhas fotos de antigamente, só estou usando calça ou saia longa. Hoje em dia, uso minissaia e me sinto maravilhosa”, finaliza a atriz.

