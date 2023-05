“Minha grande amiga”: Ana Maria Braga e mais famosos lamentam a morte de Palmirinha Onofre

Famosos lamentam a morte da apresentadora e cozinheira Palmira Nery da Silva Onofre, de 91 anos, mais conhecida como Vovó Palmirinha, que ocorreu no domingo (7). Ela estava internada desde o dia 11 de abril no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, para tratar de complicações de problemas renais crônicos e não resistiu.

Em seu Instagram, Ana Maria Braga fez questão de prestar sua homenagem e ressaltar o legado deixado por Palmirinha. As duas trabalharam juntas por cinco anos na TV Record e mantinham uma relação de amizade.

“Querida! Doce e amada Palmirinha! Te amamos”, escreveu a atriz Tatá Werneck, que também compartilhou uma foto da apresentadora nos stories de seu Instagram.

Rodrigo Hilbert fez questão de prestar sua homenagem à Vovó Palmirinha. “Inspiração em todos os sentidos possíveis! O seu legado será perpetuado”, escreveu ele.

O apresentador e chef Edu Guedes também falou sobre a relação de amizade que tinha com a Vovó Palmirinha.

“Foram muitos momentos especiais a seu lado. Estou sentindo um vazio enorme. Tudo que fez ficará na memória de todos nós. Meu carinho a toda sua família. Continuarei fazendo suas receitas e sempre falarei do tanto que me ensinou. Meu carinho eterno”, escreveu ele.

Fernando Kawasaki, que participou do Masterchef, da Band, falou sobre a cozinheira que é referência para os profissionais do setor: “Fonte de sabedoria e inspiração para nós que cozinhamos. Exemplo de ternura. Está nas mãos do Pai.”

A atriz Beth Goulart também escreveu nas redes sociais para homenagear a apresentadora. “Obrigada por tudo Palmirinha, sua presença sempre nos inspirou afeto e amor. Descanse em paz, que Deus ilumine sua nova dimensão espiritual e conforte sua família”.

Ary Fontoura também lamentou a morte de Palmirinha e escreveu nos stories de seu Instagram: “Triste! Descanse em paz minha querida. Meus sentimentos a toda família.”

Mama Bruschetta compartilhou uma foto da amiga: “Luto, por esta querida amiga. Palmirinha, você estará sempre no meu coração.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também prestou sua homenagem à Palmirinha: “Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha”, escreveu ele no Twitter.

A morte e a despedida

O perfil de Palmirinha no Instagram publicou um comunicado no domingo confirmando a morte dela:

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos”.

“Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”.

Ainda conforme informações da nota oficial, o velório de Palmirinha acontecerá nesta segunda-feira (8) no cemitério do Morumby, das 9h às 17h, e será aberto ao público entre das 11h às 13h. O sepultamento será reservado apenas para amigos e familiares.

Relembre a carreira da Vovó Palmirinha

A estreia de Palmirinha na televisão aconteceu em 1994, com uma participação no programa de Silvia Popovic, que chamou atenção da também apresentadora Ana Maria Braga.

Construindo uma relação de amizade com Ana Maria, Palmirinha permaneceu ao lado dela por cinco anos na TV Record, até ser contratada pela TV Gazeta em 1999 para comandar o programa TV Culinária.

Ao todo, foram 11 anos a frente da atração até que a apresentadora foi convidada a ficar a frente do “Programa da Palmirinha”, que foi ao ar pelo canal Bem Simples/FOX Life, até o ano de 2015.

Palmirinha deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos.

