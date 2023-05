Fãs elogiam ‘nova’ Jojo Todynho e cantora levanta mistério: “academia ou amando?”

Em uma nova fase da vida, a cantora e empresária Jojo Todynho arrancou diversos elogios dos fãs internautas após comparecer com look ‘comportado’ ao aniversário de 19 anos da atriz Mel Maia que ocorreu no último domingo (7).

O vestido preto e básico combina com a nova fase de Todynho, que perdeu 20 quilos e está focada na academia e nos estudos, além de recentemente ter lançado uma marca de cosméticos.

Para completar o visual, a cantora contou com acessórios, como colares e brincos de cores claras e uma bolsa da Louis Vuitton.

“Projeto ou amando?”

Após receber diversos elogios, Jojo aproveitou o engajamento dos fãs para levantar um questionamento no seu Instagram.

“Vou fazer uma enquete aqui. Vocês estão falando que eu estou muito bonita. O que vocês acham: que é por conta do meu projeto [na academia] ou vocês acham que eu estou apaixonada? Apaixonada não, amando!”

Jojo Todynho teve mais um dia de fúria na faculdade de Direito. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a famosa criticou quem não deixa ela em paz durante as aulas e mandou a real, falando que ela paga o curso como Jordana.

“Eu estou reclamando da questão que toda vez que tem alguma pergunta, alguma coisa, algum debate que você vai falar eu fico sem prazer nenhum de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ou falar alguma coisa porque toda vez tem alguém me filmando”, começou a cantora.

A vencedora do reality show ‘A Fazenda’ também disse que não está na faculdade para aparecer, mas por causa das filmagens ela acaba virando notícia: “Sabe o que é que vai…vai pro site de fofoca que a Jojo está querendo aparecer e não sei o que. Eu estou estudando, eu tenho o direito como todo mundo alí de expor sua opinião e de fazer perguntas”.

