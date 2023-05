‘Quem é você na fila do pão’: Entenda a pergunta de Paola Carosella para Juliette

Juliette Freire, campeã do BBB 21, foi uma das convidadas da primeira temporada do “Alma de Cozinheira”, programa de Paola Carosella no GNT, e durante uma entrevista a sister precisou responder quem era ela na fila do pão.

“Eu sou uma aprendiz de tudo, eu acho. Eu sou uma eterna aprendiz e quero ser até ficar velinha”, disse a amiga de Anitta, que também cantou e se emocionou no programa.

Durante a entrevista, Paola também questionou a rainha dos cactos como ela lida com a fama. Ao responder a chef famosa, Juliette confessou que isso ainda não é algo tão fácil de lidar e destacou que foi muito prejudicada pela exposição que ganhou com o reality show da TV Globo.

Paola Carosella comanda o Alma de Cozinheira no GNT (Reprodução/Globo)

“As pessoas ficam muito em cima e isso prejudica o processo de conhecimento. Não tinha nem relação e as pessoas criavam e impediam algo de acontecer. Já aconteceu de desistir por causa da fama. Optei em não expor minha relação na internet”, disse a cantora.

Além de conversar muito, a campeã do Big Brother Brasil pode experimentar muita comida boa no Alma de Cozinheira, do GNT. De entrada, ela saboreou uma salada de beterraba com grapefruit, queijo de cabra e noz pecã e o prato principal foi um macarrão caseiro de espinafre com um molho de abobrinha, hortelã, manjericão, manteiga, limão siciliano. Já a sobremesa contou com um creme de limão siciliano.

Juliette Freire e Amanda Meirelles, campeãs do BBB, se encontram na Globo (Reprodução/Instagram)

Sucesso no Youtube, este é o primeiro programa solo de Paola Carosella na TV. No programa, a ex-jurada do MasterChef Brasil recebe convidados famosos para jantar e conversar sobre temas como histórias de vida, família e amores que se conectem com os pratos servidos.

Como em outros programas do GNT, Paola também dá o passo a passo das receitas levadas ao ar. De acordo com a famosa, o projeto foi sendo desenvolvido ao longo de vários anos: “O Alma de Cozinheira vai me colocar num novo lugar, o de receber, o lugar de anfitriã”, ressaltou ela.

