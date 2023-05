Após ‘inferno astral’, MC Guimê retoma rotina de shows

Após ser expulso do BBB 23 por acusações de assédio sexual e terminar seu casamento com Lexa, o rapper MC Guimê começa a retomar sua agenda de shows e volta a postar nas redes sociais.

Na madrugada deste domingo ele fez um show em Birigui, no interior de São Paulo e compartilhou nas redes o reencontro com seus fãs. “O retorno aos palcos foi assim… se olhando no espelho, colocando o fone, fazendo a selfie, tag dos fãs e mood Yasin. Obrigado a Deus e a vocês que somam com nóis (sic)! Fé e marcha!”, escreveu no Instagram”,postou.

Na última sexta-feira, Guimê também tinha se apresentado em Fernandópolis, em São Paulo, e fez questão de expressar o que significava para ele esse retorno, “Feliz pra caralh*”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: ‘Quem é você na fila do pão’: Entenda a pergunta de Paola Carosella para Juliette

MAIS PROBLEMAS

Não bastasse todos os problemas decorrentes de sua saída do reality, inclusive com indiciamento por importunação sexual, o cantor ainda teve que enfrentar uma execução judicial função de uma dívida de R$ 3 milhões que tinha com o proprietário do imóvel que comprou em São Paulo.

Isso ocorreu em abril e mídia disse o que cantor havia sido despejado da mansão, mas Guimê fez questão de desmentir a notícia:

" Em 2021, decidi sair do imóvel para seguir uma nova vida em um novo lar, enquanto o processo ia se resolvendo na justiça. Vale lembrar que ninguém foi despejado e que quando tomaram a decisão de retomada de posse do imóvel, já não havia ninguém morando mais lá”, esclareceu.

LEIA TAMBÉM: “Minha grande amiga”: Ana Maria Braga e mais famosos lamentam a morte de Palmirinha Onofre

o rapper disse ainda que não falaria mais sobre o assunto e desde então esteve ausente nas redes sociais.