‘Questões pessoais’: Henrique Fogaça está fora do 10º MasterChef Brasil

A décima temporada do MasterChef Brasil começou nesta terça-feira (02). Mas, além dos novos cozinheiros amadores, o público conheceu Rodrigo Oliveira, chef que substitui Henrique Fogaça, que deixou a competição gastronômica da Band.

Para quem não sabe, em fevereiro deste ano, o jurado mais durão do reality show já tinha avisado que não estaria nesta temporada: “Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, explicou o famoso.

Em seu desabafo, Henrique Fogaça afirmou que o programa também leva o sentimento de família e que o MasterChef Brasil faz parte da sua vida e que é " muito grato por tudo que vivo com essa grande família”.

Mas, para quem vai ficar com saudade dos comentários e brincadeiras, Henrique Fogaça garante que vai retornar para as gravações do MasterChef Profissionais: “Estou afastado temporariamente para prosseguir com alguns projetos pessoais, família e meus restaurantes. Me aguardem que em breve voltarei com toda a garra para avaliar os participantes”, escreveu o famoso.

LEIA TAMBÉM: Aos 25 anos, filha de Fátima Bernardes faz revelação inédita sobre vida amorosa e viraliza nas redes

Antes de assumir o posto de Fogaça, o chef Rodrigo Oliveira, amigo da jurada Helena Rizzo e dono do restaurante Mocotó, em São Paulo, já fez algumas participações especiais no reality show gastronômico.

Paola Carosella revela os bastidores do MasterChef Brasil

Atualmente na TV Globo, Paola Carosella sempre foi uma das marcas registradas do MasterChef Brasil, que segue sendo exibido pela Band. Mas, fora dos estúdios do programa, a famosa revelou que nem tudo foram flores.

Paola Carosella afirma que 'foi um desafio' fazer o MasterChef Brasil (Reprodução/Band)

Em uma entrevista ao podcast Canal Short, a chef contou que sempre foi muito Chef nerd, por sempre estar no restaurante e ficar na cozinha o tempo todo: “Um chef de cozinha na TV, um cozinheiro na TV, era mal visto pelos meus colegas e por aqueles que ficam monitorando o que os chefs de cozinha fazem, porque você não tá mais na cozinha do seu restaurante, você está em outro lugar, na TV”.

Paola Carosella também disse que sofreu durante as primeiras temporadas do MasterChef Brasil e se classificou como mecânica: “O primeiro ano para mim foi um incômodo. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um papel que era mais dirigido pelo diretor do programa e eu estava muito insegura das críticas. Eu apanhei para caramba”.

LEIA TAMBÉM: Novo mico de Patrícia Poeta faz apresentadora passar vergonha na web; confira