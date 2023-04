Ele queria ficar assim: canadense morre ao realizar 12ª cirurgia para se parecer com integrante do BTS Imagem: reprodução Instagram (@j.m)

Saint Von Colucci, ator e influenciador canadense de 22 anos morreu no último domingo (23) após complicações em uma cirurgia plástica. Segundo a revista Quem, o jovem teria gastado US$ 222 mil, cerca de mais de R$ 1 milhão na cotação atual, parecer com Jimin Park, artista da banda de K-pop BTS.

Ainda de acordo com a revista, o objetivo do artista era se parecer com o astro sul-coreano para interpretá-lo no seriado Pretty Lies.

A causa da morte foi uma infecção em um transplante realizado em novembro de 2022, o que gerou uma nova cirurgia. Após complicações, Von Colucci foi entubado, mas não resistiu, segundo o Daily Mail.

Entre os inúmeros procedimentos realizados por Saint estão rinoplastia, lifting facial, redução dos lábios, levantamento das sobrancelhas e dos olhos. O novo procedimento tinha como objetivo deixar seu queixo em formato de ‘V’. o site informa que ele sabia dos riscos.

Saint Von Colucci faleceu na Coreia do Sul. Ele chegou ao país em 2019 para tentar a carreira musical. Contudo, ele estava inseguro com sua aparência e com seus traços ocidentais, temendo não conseguir emprego.

Ele queria ficar assim: canadense morre ao realizar 12ª cirurgia para se parecer com integrante do BTS Imagem: reprodução Quem/Twitter

“Uma estrela no céu”: O que se sabe sobre a morte de Moonbin, cantor do grupo K-pop Astro

Com show marcado para o Brasil em junho, o cantor Moonbin, do grupo K-Pop Astro, foi encontrado morto em sua casa por volta das 20h (horário local) do último dia (19) de acordo com o site Soompi. A polícia foi acionada depois que o artista não compareceu às agendas de ensaio.

Moonbin tinha apenas 25 anos e fazia estreou no grupo em 2016, com MJ, JinJin, Eunwoo, Sanha e Rocky, que deixou o grupo este ano. As músicas mais conhecidas do grupo são All Night, Crazy Sexy Cool, Blue Flame, One e Always You.

A polícia encontrou o corpo do cantor sem vida em sua casa, em Gangnam, bairro onde vivem os famosos da Coréia do Sul. Não havia marcas no corpo ou sinais de agressão e a polícia trabalha com a hipótese de suicídio. “Parece que Moonbin tirou a própria vida. Estamos discutindo a possibilidade de uma autópsia para determinar a causa precisa da morte”, disse a polícia sul-coreana em comunicado.

