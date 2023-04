Duas palavras e nada mais: Patrícia Poeta corta Manoel Soares novamente, mas joga a culpa em outra pessoa

Os cortes de Patrícia Poeta em seu colega Manoel Soares durante o programa matinal “Encontro” se tornaram frequentes e logo são percebidos pelo público, que não deixa barato e condena a atitude, principalmente nas redes sociais.

Nessa segunda-feira (24), mais um episódio aconteceu nos estudos da Rede Globo, mas dessa vez a apresentadora não quis levar a culpa sozinha.

Durante o bate-papo esportivo com Ana Thaís Matos, Manoel tentou fazer um comentário sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu falar apenas duas palavras: “E aquela…”.

Logo ele foi interrompido pela parceira que justificou dizendo que o diretor do programa estava fazendo cobrança por meio do ponto eletrônico. “Quer falar disso, né? Olha o diretor falando: ‘Temos um tempo, temos um tempo’. Vamos lá”, concluiu o assunto.

Confira o vídeo a seguir que mostra o momento:

Nas redes sociais, o pessoal comentou que depois do corte, o clima pesou no estúdio e foi perceptível.

“Assistindo ao ‘Encontro’ e percebendo o clima péssimo entre a Patrícia e o Manoel, ele está visivelmente ‘deslocado’ no programa”, escreveram no Twitter.

Mesmo com as críticas e pedidos de demissão, a Globo confirmou que Patrícia Poeta continuará no comando do Encontro.

O matinal entrará em uma nova temporada em junho de 2023 e algumas mudanças podem acontecer, mas nada ainda foi anunciado.

Atualmente, a aposta em casos policiais polêmicos, BBB23 e entrevistas é criticada diariamente nas redes sociais, mas conta com um aumento audiência, que atinge a média de 7,5 pontos na Grande São Paulo.

Encontro e BBB 23

Patrícia revelou hoje que que está torcendo para Aline Wirley sair como vencedora do Big Brother Brasil 2023.

“Eu acho que a Aline…eu sou meio suspeita, pois convivo com a Aline fora do reality show. Fazemos churrasco no fim de semana”, disse aos espectadores.

