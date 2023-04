Filha de Sandra Annenberg já faz sucesso nas redes sociais e agora emociona a mãe na TV Globo; vídeo

Casados desde 1994, os jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia são pais de Elisa Annenberg Paglia, uma jovem de 19 anos que está começando a ganhar fãs e encantando nas redes sociais e agora na TV Globo.

Sua mais recente aparição tirou sorrisos e o olhar orgulhoso da mãe, Sandra, enquanto ela participava integrava o júri do quadro “Dança dos Famosos” no último “Domingão com Huck” (23).

No programa, um “plantão de notícias” muito contou com ninguém menos do que Elisa, compartilhando com a mãe seus últimos feitos e avisando que virá ao Brasil passar três meses.

“Estou com saudades, voltou a esfriar e eu chamei a nova planta que comprei de Eva. Chego em São Paulo em menos de um mês e não vejo a hora de passar três meses em casa. Até logo! Elisa Annenberg-Paglia, de Nova York, para a minha mãe”, brinca a jovem.

Confira o vídeo do momento em que a filha de Sandra Annenberg aparece na Globo de surpresa:

🚨 ATENÇÃO: exclusiva diretamente de Nova York, a planta nova da filha de @sandraannenberg se chama Eva. #Domingão pic.twitter.com/Wmz67Iuadk — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 23, 2023

“E ainda faltam dois anos para terminar a faculdade. Estou morrendo de saudades! Como ela disse, não vejo a hora dela passar três meses com a gente”, disse a jornalista emocionada.

Há dois anos Elisa mora em Nova York, nos Estados Unidos. Ela estuda Artes Cênicas no país e compartilha sua rotina nas redes sociais.

Ela mostra que lida muito bem com as câmeras e arranca orgulho dos pais. No último dia 10, sua mãe a homenageou no Instagram quando a jovem estreou no teatro.

“Eu fui à estreia da minha filha! Que emoção e que orgulho vê-la amadurecer e fazer um papel tão difícil, o de um menino de 13 anos, numa história igualmente difícil e emocionante em que a mãe está morrendo de câncer… dá para imaginar o quanto chorei? Parabéns, Fi, este é só o começo e eu vou sempre estar lá para te aplaudir! Te amo mais que tudo no Universo!”, escreveu a mãe coruja.