Fãs reais acusam Meghan Markle de “tentar ser Kate Middleton” após mudança brusca no visual

Meghan Markle foi vista pela primeira vez desde que confirmou que não comparecerá à coroação do rei Charles III. O que ela não esperava? Que os fãs reais especulariam que ela está a cópia da sua cunhada, a princesa de Gales, Kate Middleton.

A duquesa de Sussex apareceu com um penteado alinhado ao meio, com os cabelos lisos e uma roupa de tom neutro por meio de um link de vídeo para apresentar o Ted Talk de seu amigo de longa data, Misan Harriman, no último domingo, 23 de abril.

Pouco depois das divulgações das imagens do vídeo, fãs reais começaram a encher os comentários nas redes sociais sobre uma possível cirurgia feia por Meghan Markle.

“Alerta de cirurgia plástica? Triste, Meghan Markle quer tanto ser Kate Middleton“, comentou um internauta, no Twitter.

Enquanto outro, acusou até mesmo a duquesa de mudar a cor dos olhos para se parecer com Kate: “Omg. Meghan Markle, que é ciumenta e obcecada pela princesa de Gales, está usando lentes de contato cor de avelã para se parecer com Kate”.

“Parece que ela está tentando se parecer com Kate... isso não vai acontecer”, outro fã real tuitou.

Em contraponto, alguns apoiadores do casal Sussex defenderam Meghan de tais acusações: “É tudo sobre iluminação, ângulos e contornos. E alisar o cabelo é algo que muitas mulheres negras fazem. Não tem nada a ver com ‘apagar todos os vestígios de origem’. Além disso, os brancos precisam calar a boca sobre o cabelo das mulheres negras”.

Os representantes de Meghan Markle se recusaram a comentar sobre boato das cirurgias plásticas, mas segundo o The Post, pessoas próximas à Fundação Archewell disseram que ela negou as alegações de cirurgia.

Apesar dessa declaração, internautas começaram a avaliar, inclusive, as possíveis cirurgias que a duquesa pode ter feito: “Racelift, preenchimento dissolvido nos lábios, remoção de gordura bucal, mais preenchimento nas bochechas, Botox, facetas mais sutis, implante de queixo é o meu palpite”, especulou um seguidor.

Várias fontes que trabalharam com a duquesa de Sussex disseram que ela engordou muito nas duas gestações e finalmente perdeu o peso que ganhou com a filha Lili, o que explica sua nova aparência.

