Meghan Markle reaparece com um novo visual elegante depois de recusar convite para coroação

Meghan Markle foi vista hoje pela primeira vez desde que confirmou que não comparecerá à coroação do rei Charles III. A duquesa de Sussex apresentou o Ted Talk de seu amigo de longa data, Misan Harriman, no último domingo, 23 de abril.

Apesar de ter voltado aos holofotes por causa de uma matéria publicada pelo jornal The Telegraph, ela colocou qualquer drama em andamento de lado no domingo para se concentrar em sua amige íntimo.

Reprodução A duquesa de Sussex apresentou o seu amigo de longa data, Misan Harriman, no Ted Foto: @misanharriman (Instagram)

Misan é um amigo de longa data da duquesa de Sussex. Ele foi chamado pelo duque e pela duquesa para documentar alguns de seus momentos mais pessoais, desde o anúncio da segunda gravidez de Meghan até o primeiro retrato solo oficial de sua filha Lilibet, capturado durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha.

Com isso em mente, Meghan filmou uma breve introdução para Misan antes de uma recente palestra de Ted, na qual ela falou sobre seu vínculo especial.

Meghan apareceu na tela apresentando um novo visual elegante com seus longos cabelos penteados em um estilo reto.

Bebê Lilibet Diana. Foto: Reprodução Instagram @misanharriman

Ela disse: “Nosso próximo palestrante tem um olho incomparável para uma boa fotografia. Eu experimentei seu talento em primeira mão, pois ele capturou muitos marcos significativos para mim e minha família. E sei que muitos outros compartilham essa experiência”.

“Sua lente fotografou de tudo, desde eventos que mudaram o mundo, momentos invisíveis que todos precisávamos desesperadamente ver junto com alguns dos rostos mais conhecidos do planeta”, continuou a duquesa. “Mas esse nem sempre foi o caminho dele e você pode se surpreender ao saber não quem, mas o que ele credita por seu sucesso. Estou muito emocionada em dar as boas-vindas ao palco do TED, meu querido amigo Misan Harriman”, finalizou Meghan.

O fotógrafo e ativista social disse no Instagram depois: “A duquesa de Sussex teve a gentileza de me apresentar no palco para minha palestra TED. Obrigado por todo o apoio Meg”.

O clipe pode ter sido filmado em sua casa nos Estados Unidos, onde ela provavelmente passará o dia da coroação.

