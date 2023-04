Meghan Markle responde a especulações sobre sua carta pessoal ao rei Charles: “alegações ridículas”

Meghan Markle abriu o jogo sobre as reportagens recentes sobre sua correspondência para o rei Charles III.

A duquesa respondeu às especulações da mídia após uma reportagem publicada na sexta-feira, 21 de abril, pelo The Telegraph, que revelou novos detalhes de sua correspondência com a monarca após a entrevista que deu ao lado do príncipe Harry, em 2021, com Oprah Winfrey. Em uma declaração ao Bazaar.com, Ashley Hansen, secretária de imprensa global do duque e da duquesa de Sussex, diz que as alegações de que Meghan não comparecerá à coroação do rei Charles por causa dessas cartas são “ridículas”.

“A duquesa de Sussex está vivendo sua vida no presente, não pensando em correspondências de dois anos atrás relacionadas a conversas de quatro anos atrás. Qualquer sugestão em contrário é falsa e francamente ridícula. Isso é um circo exaustivo que eles sozinhos estão criando”, disse Hansen.

De acordo com a reportagem do jornal The Telegraph, a carta da duquesa teria sido enviada em resposta à correspondência do então príncipe de Gales, na qual ele expressava sua tristeza pela tensão dentro da família. Meghan supostamente escreveu a Charles que não pretendia acusar o membro da família real de racismo durante a entrevista de Oprah, mas sim discutir preconceito inconsciente.

Durante a entrevista com a Ophra, Meghan revelou que “havia preocupações e conversas” dentro da família real sobre “quão escura” seria a cor da pele de seu filho Archie quando ele nascesse. De acordo com o site, Meghan revelava na carta quem foi o indivíduo que especulou sobre o tom de pele de Archie, mas Charles e Meghan concordaram que a observação foi “uma observação inocente”.

Meghan e seus filhos, Lilibet e Archie, não comparecerão à coroação do rei Charles III, apenas o príncipe Harry irá representando a família.

