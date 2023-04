Após receber um carro avaliado em R$ 700 mil como presente por passar no teste para tirar a habilitação, foi a vez de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, retribuir a amada.

Em seu aniversário de 28 anos, completados nesta segunda-feira (24), a cantora recebeu da companheira joias de alto padrão da marca ‘Van Cleef & Arpels’.

“Eu estava louca por essa. Ela ainda me deu o cordão também. te amo, linda! Amei!”, escreveu Lud em story do Instagram.

Segundo o Terra, junto os presentes dados por Brunna somam R$ 60 mil. A pulseira de 18 quilates tem o valor de R$ 38.800, enquanto o colar custa R$ 21.200.

Ludmilla ganha joias de R$ 60 mil de presente de aniversário da esposa: “Eu estava louca por essa” Imagem: reprodução Instagram (@ludmilla)

Ludmilla confirma participação em ‘Velozes e Furiosos 10′

Após confirmar a participação na trilha sonora de ‘Velozes e Furiosos 10′, Ludmilla deu mais detalhes sobre sua ‘carreira’ Hollywood. Nesta segunda-feira (24), a cantora explicou que, além da música, ela fará uma participação em uma cena do filme.

No Twitter, fãs já especulavam a participação de Lud, após a divulgação do trailer.

Sim gente, é a LUDMILLA em velozes e furiosos 10, no filme a na soundtrack https://t.co/AiyMjCJzML pic.twitter.com/QNCfY8Ti1P — ramoneza (@ludmillerr) April 21, 2023

“A Vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!”

Em casamento fechado, Ludmilla revela que apenas uma famosa pode ficar com sua esposa

Em participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’ no dia 18 de abril, a cantora Ludmilla deu mais detalhes sobre o seu casamento com Brunna Gonçalves.

Na entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Lemes, apresentadoras do programa, Lud disse que está em um relacionamento fechado com a ex-BBB, mas que existem exceções. “A Rihanna. Com a Beyoncé eu tenho um respeito muito grande”, brincou.

Ludmilla deu a entender que o papo sobre ficar com outras pessoas já rolou no relacionamento, pois durante a entrevista ela disse que sua companheira já falou que não quer ninguém.

“A Brunna é uma sonsa, ela fala que não quer ninguém. Eu falo: ‘Ah Brunna, para de ser mentirosa, escolhe alguém’”, completou.

