Ilha privada em que Bruna Marquezine comemorou aniversário é colocada à venda; Veja o valor da propriedade

A ilha em que a atriz Bruna Marquezine comemorou seu último aniversário, em agosto de 2023 está à venda. A propriedade possui cerca de 25 mil m² e a diária de R$ 22 mil, segundo o site Quem.

Para ser proprietário da ilha, localizada em Angra dos Reis, basta ‘apenas’ desembolsar o valor de R$ 75 milhões.

“Charme e conforto irão descrever os seus dias a partir de agora. Essa incrível casa localizada na Ilha do Japão possui em seu espaço principal 2 suítes com banheira, além de 3 bangalôs conectados através de trilhas. No lado externo, pode-se contar com um deck com piscina, lago ornamental, solarium, jacuzzi e praia privativa. Além disso, a ilha é equipada com heliponto e deck para atracação de embarcações de grande porte. Ilha do Japão - Angra Dos Reis/RJ. À venda por R$ 75 milhões. Locação sob consulta. Se apaixonou por esse imóvel? Entre em contato conosco para negociar”, descreve o anúncio no Instagram Porto Bracuhy Imóveis.

Ilha privada em que Bruna Marquezine comemorou aniversário é colocada à venda; Veja o valor do imóvel Imagem: reprodução Instagram (@portobracuhy)

‘Bruna errada’: Fãs criticam gravidez de Bruna Biancardi, namorada de Neymar

Neymar será pai pela segunda vez, mas nas redes sociais os fãs do jogador seguem comparando Bruna Biancardi com a atriz Bruna Marquezine, que foi ex-namorada do atleta, e, durante a madrugada desta quinta-feira (20), muitos resolveram opinar sobre a vida amorosa do famoso.

“Não estou acreditando que a ‘criança Ney’ meteu uma criança na sósia da Marquezine, sendo que há alguns meses atrás ele tava negando que estava com ela”, escreveu uma anônima no Twitter.

A indignação também tomou conta de várias pessoas, que torciam pelo retorno do jogador de futebol e a ex-atriz da TV Globo: “Eu sou completamente apaixonada pela Bruna Biancardi, estou super feliz por ela e o Neymar, mas confesso que o Neymar ama a Marquezine, e eu sempre vou shippar eles”.

