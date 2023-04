Lexa compra mansão e manda indireta para MC Guimê: “uma casa correta, com a documentação OK”

Na manhã desta segunda-feira, 24 de abril, a cantora Lexa surpreendeu a todos ao compartilhar uma foto em seu Instagram sobre a compra de uma nova casa.

Após polêmicas envolvendo o seu nome e de seu ex, MC Guimê, a cantora fez questão de deixar claro que o imóvel está com a documentação toda correta, mesmo estando ainda em contrução.

Lexa legendou a foto, em que aparece na frente da casa: “ Essa aí é a minha casa nova, que eu COMPREI com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação OK, não tinha postado antes pq estava esperando ficar pronta pra dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada”.

Os fãs não deixaram de notar a indireta da cantora para seu ex, ao deixar as palavras “comprei” e “documentação ok” em caixa alta e já teceram diversos comentários na publicação: “A parte “Correta” e “Doc Ok” uma cutukda na pessoa acolá”, brincou um seguidor.

Enquanto outro defendeu o funkeiro: “Mulher pra que essa indireta para o Guimê, ele está sofrendo pow. Cadê a empatia?”. E outra seguidora cutucou a cantora: “A indireta veio, agora que não precisa mais dele para alavancar sua carreira, enfim sorte”.

Mas não foram só esses comentários que apareceram no post. Amigas da cantora, como a cantora Pablo Vittar e a influenciadora Gabriela Pugliesi parabenizaram a conquista da amiga. “Parabéns mami”, comentou Pablo, com emojis de coração. Enquando, a Pugliesi disse: “Você merece TUDO”.

Os comentários falando sobre a possível indireta de Lexa, surgiram pois ontem MC Guimê postou um vídeo em suas redes sociais, para se defender das acusações sobre a dívida da mansão em Alphaville, após supostamente ter sido despejado e disse que a compra da casa foi “um sonho que virou pesadelo”.

