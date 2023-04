Tenho essa memória e sei o gosto: Luana Piovani faz revelações delicadas e expõe violência em Portugal

Luana Piovani e Pedro Scooby ficaram juntos por oito anos e são pais dos filhos Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6. No entanto, a separação do casal voltou a se tornar um assunto e rendeu uma entrevista reveladora ao Domingo Espetacular da Record TV.

Na ocasião, a atriz falou sobre a violência que sofreu nos tribunais de Portugal, onde mora com os três filhos, além de se abrir sobre os momentos mais difíceis em disputas com Scooby.

“Quando eu percebi que [a separação] tava resvalando nos meus filhos. No meu filho mais velho. Aí me doeu profundamente, porque eu tenho essa memória. Eu sei que gosto é esse. Eu vivi isso na separação dois meus pais”, disse a modelo sobre o momento mais difícil em todo esse processo.

Ela compartilhou que o tratamento violento nos tribunais a fez sentir aceleração no batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamentos e taquicardia, mas lutou contra a crise de ansiedade para não se deixar abater.

“Eu sofri violência judicial e só fui entender depois. Aconteceu uma coisa horrível. Era uma juíza, uma mulher, e ela me constrange quando fala sobre o salário mínimo português, como se ela vivesse baseada em um salário mínimo português ou como se o nosso nível de vida se baseasse em algum tipo de salário mínimo”, justificou.

Esse ano, Luana fez um vídeo longo contando que Scooby abriu um processo judicial com o intuito de tentar calar as exposições que a atriz faz frequentemente nas redes. Ela comenta que o surfista só leva suas ponderações em conta quando a situação é exposta na Internet.

“Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. (...) Vi umas fotos minhas nua no meio do processo. Fiquei intrigada não estava entendendo o que tem a ver as fotos minhas nua com o fato dele querer que eu me cale”, disse ao apontar que o ex anexou suas fotos íntimas no processo judicial.

Na época, a atriz contou que foi alertada por sua advogada que essas fotos são o caminho para um processo muito mais delicado, que é a tentativa de tirar a guarda dos filhos.

Nessa ocasião, ela já havia mencionado que o tribunal de Portugal é muito mais favorável aos homens. Inclusive, ela relembrou caso polêmico cujo agressor de uma mulher recebeu de uma juíza portuguesa o veredito de levar sua vítima para jantar.

Confira também:

Caso Madeleine McCann: Principal suspeito está por um fio de se livrar de acusações