Caso Madeleine McCann: Principal suspeito está por um fio de se livrar de acusações

Em 2020, a possibilidade de que Madeleine McCann foi sequestrada e assassinada por um pedófilo se tornou forte ao ponto de um principal suspeito ser acusado.

Na época, as autoridades britânicas e alemãs apontaram Christian Brueckner, um pedófilo alemão reincidente de 44 anos, como o culpado pela morte da criança britânica.

Após anos de investigação, os rumos do caso mudaram novamente e o tribunal de Brunswick, no norte da Alemanha, declarou-se “incompetente” para julgar Christian.

Reprodução (Divulgação)

A decisão afeta cinco casos investigados que aconteceram em Portugal, entre eles o desaparecimento de Madeleine em 2007. Isso significa que o agressor sexual pode não responder aos crimes de violação e agressão sexual em seu país.

O tribunal de Brunswick relatou que e o último endereço conhecido do suspeito não estava sob sua jurisdição. Cabe agora a outras procuradorias regionais na Alemanha decidir se aceitará esses casos.

As autoridades alemãs alegaram anteriormente que este suspeito se encontrava próximo do local do desaparecimento da menina de quase quatro anos quando ela foi raptada. Uma testemunha alegou que ouviu o alemão se vangloriando em um bar de que teria sequestrado Madeleine enquanto uma reportagem sobre ela passava na TV.

