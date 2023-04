A influenciadora Amanda Campello causou polêmica após reclamar do valor da pensão de mais de R$ 15 mil paga pelo youtuber Sharkão para a filha de oito meses. Segundo a mulher, o valor não é suficiente para arcar com todos os custos.

“Não sobrou para roupa, brinquedo, gasolina, fralda e eu estou tentando. Doutora, eu te imploro, fala com o seu cliente, eu preciso, são necessidades [...]”, disse ela em vídeo.

A blogueira Amanda Campello publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (19), reclamando da pensão que recebe do youtuber Sharkao. pic.twitter.com/KHvlmr8kUS — oxe fofoqueii (@oxefofoqueii) April 20, 2023

Ex acusa influenciadora de gastos indevidos

Após o vídeo da mulher, o youtuber Sharkão acusa Amanda de gastos indevidos. “É inacreditável dizer que falta para o básico, falta para comprar fruta, mesmo eu enviando 17.300 reais esse mês. Imagina você, se você recebesse R$ 17.300 conseguiria comprar fruta para uma neném de oito meses? Faltaria para o básico?”, questionou.

Após resposta do pai da criança, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto e listou seus gastos.

“Ele mandou o dinheiro, que não dá para as contas fixas, não dá para as contas básicas. Eu não tenho livre arbítrio para administrar o dinheiro que chega, pois com esse dinheiro, já pago o meu aluguel, a minha funcionária, que não é babá, é funcionária da casa, conta de energia, de água...”

Sharkão desmente Amanda

Em novos stories, o youtuber desmentiu a ex-companheira e disse que a funcionária é paga por ele. Além disso, ele lista outros valores extras enviado por ele que não estão dentro do valor da pensão.

Influenciadora reclama de pensão de R$ 15 mil: “Não sobrou para a fralda” Imagem: reprodução Instagram (@sharkao)

Internet se divide

No Twitter, algumas pessoas ficaram ao lado do pai nesta polêmica, outras defenderam a blogueira. “O pai das minhas duas filhas me sugeriu dar 800 reais de pensão para cada uma e mandou eu alugar uma kitnet”, comparou uma usuária.

acompanhando a tour da campello Amanda falando que 15 mil de pensão não sobra nem para comprar as frutas.

MANO O PAI DAS MINHAS DUAS FILHAS ME SUGERIU DAR 800 REAIS DE PENSÃO 400/ PRA CADA UMA KKKK E MANDOU EU ALUGAR UMA KITNET. 😮‍💨🥱 — thai 🌊 (@thainamartinseu) April 21, 2023

Outra pessoa escreveu: “Amanda Campello alegar que passa necessidade, que não consegue comprar fralda pro filho recebendo de 15 a 20 mil de pensão me beira a má-fé. Quem passa necessidade são as mães que brigam na justiça para receber 250 reais que não ta sendo pago ja faz meses”.

Amanda Campello alegar que passa necessidade, que não consegue comprar fralda pro filho recebendo de 15 a 20 mil de pensão me beira a má-fé. Quem passa necessidade são as mães que brigam na justiça para receber 250 reais que não ta sendo pago ja faz meses. — giulia. (@giumcosentino) April 21, 2023

Outra pessoa defendeu a influencer:

O pai. E OBRIGADO POR LEI manter o mesmo padrão de vida da criança. Vcs não sabem, as vezes só a escola pode ser mais de 10 mil. 15 mil e muito pra uns mas pouco pra outros . Tudo depende do padrão de vida que ele dava antes — Ferllen Fokker (@ferllenaf) April 21, 2023

