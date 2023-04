O presente histórico e inestimável do Papa Francisco ao rei Charles, para sua coroação

A coroação do filho da rainha Elizabeth, o rei Charles III, está cada vez mais próxima, logo, todos os preparativos que um evento histórico desta magnitude implica estão quase prontos.

Com cerca de 15 dias para acontecer a cerimônia, líderes mundiais que atenderão a coroação já foram revelados. Desde chefes de estados, membros de casas Reais europeias, primeiros-ministros e presidentes se reunirão no dia 6 de maio na Abadia de Westminster.

Conheça o presente do Papa Francisco ao rei Charles III para sua coroação

Embora o Papa Francisco não compareça à coroação de Charles, ele se fará presente. O papa deu ao monarca nada menos do que fragmentos de madeira que se acredita serem parte da Verdadeira Cruz onde Jesus foi crucificado.

Estas relíquias da Verdadeira Cruz são um “presente pessoal” do pontífice ao novo rei, que, por sua vez, decidiu adicioná-las à Cruz Galesa: um crucifixo de prata que ele mesmo deu à nação em 2020 para comemorar o centenário de sua separação formal da Igreja da Inglaterra.

A relíquia será utilizada por Charles no dia de sua coroação.

Como um símbolo do amor que Charles sempre sentiu pelo País de Gales, os fragmentos de madeira da cruz de Jesus foram unidos à cruz que o monarca deu ao País de Gales, e ela irá liderar a procissão da coroação na Abadia de Westminster, em 6 de maio.

O designer da peça, Michael Lloyd, levou dois anos para confeccionar a cruz, feita de barras de prata recicladas, ardósia galesa e fragmentos de madeira.

“Em um gesto ecumênico significativo, a Cruz de Gales incorporará uma relíquia da Verdadeira Cruz, um presente pessoal do papa Francisco a Sua Majestade, o rei, para marcar a coroação”, disse a Igreja no País de Gales, um ramo da Igreja Anglicana, em um comunicado.

O crucifixo também está gravado com uma inscrição do último sermão de São Davi em galês, que diz: “Byddwch lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y Pethau Bychain”, que em português se traduz como: “Seja feliz. Mantenha a fé. Faça as pequenas coisas”.

Reprodução Imagem: @thegoldsmithscompany (Instagram)

Esta relíquia foi abençoada na quinta-feira pelo arcebispo de Gales, Andrew John, e dentro de alguns dias será trazida para a capital britânica. Após a coroação, a cruz será compartilhada pelas igrejas anglicana e católica romana do País de Gales.

