Filho da rainha consorte critica cardápio da coroação do rei Charles: “Algo realmente horrível”

Tom Parker Bowles, escritor e crítico gastronômico, de 48 anos, falou sobre o casamento de sua mãe, a rainha Camilla, com o rei Charles, durante podcast da The News Agents.

Além de dizer que sua mãe, a rainha Camilla, “seguiu seu coração quando decidiu se casar com o rei Charles”, ele aunda comentou sobre os protestos que podem acontecer durante a cerimônia, em 6 de maio, de ativistas que não concordam com a monarquia, denominados ‘Not my King’. Assista entrevista completa:

“Felizmente, vivemos em um país livre”, explicou o filho de Camilla, acrescentando que, se os cidadãos quiserem protestar, “eles têm o direito de fazê-lo”. Ele continuou: “Você tem permissão para protestar. Todos nós podemos ter opiniões diferentes e acho que isso contribui para um país interessante e civilizado”.

Juntando-se ao noticiário do Reino Unido para discutir a comida da coroação, a cerimônia de coroação e como será o serviço religioso de 6 de maio, a co-apresentadora do podcast, Emily Maitlis, perguntou se parecia estranho chamar sua mãe de rainha.

“Na verdade, não porque ela ainda é minha mãe”, observou Tom. “Acho que a mudança acontece, mas não me importo com o que os outros dizem.”

O especialista em culinária não hesitou em falar sobre o cardápio da coroação, compartilhando os “piores ingredientes possíveis”, já que que acredita que temperos como pimenta e alho não devem ser incluídos no cardápio do dia especial.

Segundo ele, temperos como alho “podem fazer seu hálito cheirar mal”. Ele então afirmou que sua mãe também não é fã de pimenta e “não gosta de temperos em massa”.

Um prato que também será apresentado no menu inclui a quiche da coroação. Parker Bowles descreveu a entrada como “realmente horrível”, pois acredita que é muito antiquada para ser servida nos tempos modernos.

As origens da refeição de frango remontam a 1953, quando a rainha Elizabeth foi coroada como soberana. O prato de frango assado apresenta curry fresco em pó.

“O que aconteceu ao longo dos anos é que se tornou uma bagunça horrível, túrgida, triste, meio que pegajosa, amarela, horrível. Quero dizer, o frango da coroação mal feito é terrível”, disse o crítico gastronômico.

“E acho que o que começou como algo muito bom e provavelmente bastante exótico para os anos 50 agora se tornou algo realmente horrível”, disse ele.

O escritor do livro de receitas acrescentou que, embora não tenha participado da seleção do menu da coroação, ele elogiou o chef executivo do Palácio de Buckingham, Mark Flanagan, por sua arte culinária.

“Ele é um chef muito, muito bom. Então, eu não ousaria começar a dizer a ele o que fazer”, disse Parker Bowles.

