O filho da rainha Camilla desmentiu alegações que príncipe Harry fez sobre sua mãe, em Spare

O filho da rainha Camilla, Tom Parker Bowles, acabou de fazer alguns raros comentários públicos sobre sua mãe e negou as alegações que o príncipe Harry fez em Spare, seu livro de memórias, sobre Camilla ter ‘jogado sujo’ para se casar com o rei Charles.

O comentário surgiu quando Harry explica no livro que ele e o príncipe William não queriam que seu pai se casasse com Camilla. Leia o trecho:

“‘Nós apoiamos você'”, ele lembrou dizendo, “‘Nós apoiamos Camilla. Só, por favor, não se case com ela, apenas fiquem juntos, pai.’ Ele não respondeu. Mas ela respondeu. Imediatamente. Pouco depois de nossas reuniões particulares com ela, ela começou a jogar o jogo longo. Uma campanha visava o casamento e, eventualmente, a Coroa, presumimos que com a bênção do pai. Histórias começaram a aparecer em todos os lugares em todos os jornais sobre sua conversa particular com Willy, histórias que continham detalhes precisos, nenhum dos quais veio de Willy, é claro. Eles só poderiam ter vazado pela outra pessoa presente”.

No trecho, o duque de Sussex insinua que a própria rainha consorte “vazou” as informações para seu próprio bem.

Aparentemente, Tom tem uma versão muito diferente dos eventos. Falando no podcast The News Agents, o filho da rainha Camilla disse: “Acho que a mudança acontece, mas não me importo com o que os outros dizem - isso não foi nenhum tipo de jogo final. Ela se casou com a pessoa que amava e isso é o que aconteceu”.

Tom também foi questionado se sua mãe estava “ansiosa” com a próxima cerimônia de coroação e ele disse que é “difícil”, mas que ela “nunca reclamou”.

“Acho que qualquer um ficaria ansioso em uma ocasião dessa importância em termos históricos”, explicou. “E sim, acho que ficaria apavorado se tivesse que sair usando vestes antigas...”.

