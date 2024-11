2º dia de provas do Enem: Quantos policiais fazem a segurança dos estudantes

A segurança dos estudantes no segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será feita por 750 policiais em todo o país. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal (PF) é a responsável pelas ações de inteligência durante todo o domingo, 10 de novembro, para prevenir e reprimir possíveis fraudes.

Suposta fraude no Enem é investigada por agentes da polícia

Uma suposta fraude no primeiro dia do Enem, no domingo, 3, segue sendo investigada pelos agentes policiais que trabalham na “Operação Integrada de Segurança do Enem”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Polícia Federal investiga quem é o responsável pela possível circulação de imagens das provas antes do horário permitido para sair dos locais onde elas são aplicadas.

Numa entrevista coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que uma pessoa que tentou sair da sala por volta das 16h no último domingo, 3, vai ser investigada, mas não deu maiores detalhes.

Além disso, um balanço feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no primeiro dia do Enem 2024, apontou que 4.999 participantes foram eliminados do exame e foram abertas 689 ocorrências logísticas. O Inep reforçou ainda que pessoas que causaram alguns tipos de “perturbação da ordem pública” também serão investigadas.