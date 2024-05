VÍDEO: Polícia procura homem que roubou relógio de R$ 200 mil e foi atropelado por Lamborghini, em SP

A Polícia Civil identificou e está à procura do homem que roubou um relógio de R$ 200 mil e foi atropelado por uma Lamborghini, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. A vítima do roubo, um empresário de 64 anos, perseguiu o assaltante e acabou colidindo contra a motocicleta dele e um poste (veja no vídeo abaixo). O carro de luxo, avaliado em mais de R$ 3 milhões, ficou bastante danificado.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde do último sábado (18), na esquina com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães. O vídeo mostra quando o condutor da Lamborghini tentava fechar a motocicleta e acabou a atingido contra um poste. O assaltante levantou mancando e mesmo assim conseguiu fugir levando o relógio roubado.

Porém, na fuga, ele deixou o celular, a arma e a motocicleta pra trás. Como o veículo estava registrado no nome do suspeito, ele foi identificado e passou a ser procurado. Até a manhã desta segunda-feira (20), no entanto, ele ainda não tinha sido localizado.

Já o dono da Lamborghini, que também ficou bastante danificada, contou à polícia que não tinha seguro do veículo, fabricado em 2016. O homem não foi encontrado para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Em nota, a Polícia Civil destacou que realiza diligências para tentar prender o suspeito e recuperar o relógio roubado do empresário.

“Um inquérito policial foi instaurado para investigar a ocorrência, que foi registrada como roubo no 14º DP (Pinheiros) e encaminhada ao 15º DP, área dos fatos. A autoridade policial já ouviu a vítima, de 64 anos, e uma testemunha, e realizou a apreensão da motocicleta e da arma de fogo (revólver calibre 32) utilizadas no crime, assim como de um celular que foi deixado pelo suspeito no local”, destacou a corporação.