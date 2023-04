Ele ainda estava lá: Revelam que mansão do Michael Jackson foi vendida com ajuda do espírito do cantor

A última casa em que de Michael Jackson morou foi vendida em Los Angeles, nos Estados Unidos. A casa de 1.600 metros quadrados foi o local em que o “Rei do Pop” sofreu uma overdose de remédios em 25 de junho de 2009, onde veio a falecer.

De acordo com o portal TMZ, a propriedade, um palácio com sete quartos, 13 banheiros, spa e até sala de cinema, foi vendida 18,1 milhões de dólares em 2012, graças a ajuda espiritual do cantor.

Reprodução (TMZ)

Mauricio Umansky, um magnata do mercado imobiliário, foi o responsável pela venda e contou a história em um livro que acaba de lançar. Para ele, Michael Jackson ainda estava lá de alguma forma.

De acordo com o relato de Umansky, em duas ocasiões ele trancou bem a casa e quando voltou a janela do quarto de Michael estava aberta e uma música tocava.

Ele conta também que ao mostrar a casa para um potencial comprador, que relutava em comprar o imóvel por causa de um lustre quebrado achando que “dava azar”, o vendedor rezou uma Ave Maria para o próprio Michael Jackson e logo a venda foi fechada, algo que ele atribuiu ao espírito do cantor.

La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson, também já disse que alguns fenômenos inexplicáveis aconteceram em uma das casas do cantor.

“É a coisa mais estranha porque você sente algo denso ao seu redor ou atrás de você e fica imaginando. Você não vê nada, mas sente uma presença”, explicou durante uma entrevista ao Huff Post Live.

Reprodução / Isntagram La Toya Jackson

Um dos relatos é que um segurança ouvia alguém sapateando no antigo quarto de Michael na residência adquirida em 1971 e que depois também foi lar da filha do artista, Paris Jackson.

“Quando ele me contou, eu disse: ‘Você está brincando!’ Isso me fez querer saber ainda mais sobre ouvir alguém sapatear em certa parte da casa. Bem, Michael costumava fazer isso todos os domingos por duas horas”, relembrou a cantora.

Ela ainda disse que os sons se tornam mais frequentes quando o animal da família aparece e que o cachorro late para a porta desse quarto o tempo todo.

