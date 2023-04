NASA expõe verdade por trás do vídeo que mostra possível fenômeno especial misterioso no céu

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou a verdade por trás do vídeo que mostra um possível fenômeno especial misterioso no céu recentemente.

Como detalhado pela NASA, uma luz verde cruzando o céu nublado foi captada por câmeras de detecção de movimento no Japão, utilizadas para capturar meteoros.

No entano, as linhas verdes brilhantes que apareceram no registro feito em 16 de setembro de 2022 eram um mistério.

Responsável pelo equipamento informal, o morador Daichi Fujii sincronizou um minúsculo ponto verde que ficou brevemente visível entre as nuvens. Ele adivinhou que era um satélite, então investigou os dados orbitais e conseguiu uma correspondência.

O Satélite 2 de Elevação de Gelo, Nuvem e Terra da NASA havia sobrevoado aquela noite.

Como detalhado pela NASA, é a primeira vez que a equipe do ICESat-2 vê imagens dos raios laser verdes do satélite fluindo da órbita para a Terra.

“O ICESat-2 foi lançado em setembro de 2018 com a missão de usar luz laser para medir a altura do gelo, da água e das superfícies terrestres da Terra a partir do espaço. O instrumento a laser, chamado lidar, dispara 10.000 vezes por segundo, enviando seis feixes de luz para a Terra. Ele cronometra precisamente quanto tempo os fótons individuais levam para ricochetear na superfície e retornar ao satélite”, informou.

Disparada de centenas de quilômetros no espaço, a luz do laser não é prejudicial. Na verdade, é difícil de detectar

Na noite em que o ICESat-2 passou pela cidade de Fuji, no entanto, havia nuvens suficientes para espalhar a luz do laser – tornando-a visível para as câmeras – mas não tantas nuvens que bloqueassem a luz completamente.

Com a localização precisa do satélite no espaço, a localização de onde o feixe atingiu, as coordenadas de onde as câmeras de Fujii foram instaladas e a adição de condições nubladas, confirmado pela NASA, definitivamente, que os raios de luz vieram de Laser do ICESat-2. Confira:

Texto com informações da NASA