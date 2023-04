Novo vídeo que mostra Dalai Lama acariciando menina com braços biônicos é apontado como assédio na Internet

Mais um vídeo que mostra interações entre Dalai Lama e crianças gerou polêmica na Internet essa semana.

Após o escândalo gerado pelas imagens que aparece beijando um menino na boca e pedindo que ele “chupe a sua língua”, o líder espiritual alvo de críticas nas redes sociais, onde agora é acusado de assediar uma menina ao tocá-la insistentemente.

Continúan saliendo vídeos reprochables del Dalai Lama. pic.twitter.com/vyLDk67lwR — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 17, 2023

As imagens foram gravadas em Amsterdã, na Holanda, em 15 de setembro de 2018, durante uma conferência sobre “Robótica e Telepresença”.

A jovem das imagens é Tilly Lockey, atualmente com 17 anos, que na ocasião dividiu o palco com Dalai Lama para discutir como tecnologia e a compaixão poderiam ajudar outras pessoas ao redor do mundo, segundo o próprio site do religioso.

Ela também falou sobre a meningite que a fez perder as mãos aos 15 meses de idade: “Perdi minhas mãos tão jovem que não me lembro de tê-las tido, mas tenho trabalhado com tecnólogos que estão desenvolvendo esses membros biônicos. Não me importo de ser diferente e sei que outras pessoas perdem seus membros repentinamente e o trabalho que estamos fazendo pode dar-lhes apoio”, pontuou a menina.

Além dessas imagens, a Internet também trouxe à tona outra situação incomoda causada pelo religioso ao encontrar Lady Gaga.

As imagens mostram como ele começou a tocar a perna da cantora, o que a levou a segurar a mão dele.

Dalai Lama tocando a la cantante Lady Gaga 🤦🏻🤦🏻

pic.twitter.com/12Og6tf2NV — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) April 14, 2023

O ocorrido foi em 2016, quando o líder espiritual estava em uma turnê pelos Estados Unidos para promover ajuda para pessoas portadoras de deficiência.

Após o vídeo em que aparece beijando uma criança, Dalai Lama pediu desculpas usando seu perfil do Twitter que conta com 19 milhões de seguidores.

“Está circulando um vídeo que mostra um encontro recente em que um menino perguntou a sua Santidade, o Dalai Lama, se ele poderia lhe dar um abraço. Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado”, escreveu.

No entanto, a atitude não deixou de ser criticada até mesmo por outros monges que defenderam que isso não é um costume do budismo.

“Beijo na boca, selinho, (seja em adulto ou criança) “and now suck my tongue” não fazem parte da cultura tibetana. Muito menos para Monge / Guru. Pode excluir essa possibilidade”, escreveu no Twitter o @amigomonge, monge budista tibetano há mais de uma década.

CONFIRA TAMBÉM:

NASA expõe verdade por trás do vídeo que mostra possível fenômeno especial misterioso no céu

Web reage após motivo de separação de Preta Gil ser revelado; “O que mais tem é homem que abandona mulher doente”