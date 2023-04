Joelma diz que não gosta de beijar por beijar e revela: “Eu gosto de homem feio”

A cantora Joelma, fundadora da banda Calypso, abriu seu coração sobre como anda a vida amorosa e deu mais detalhes sobre o relacionamento de 12 anos que viveu com Ximbinha, ex-parceiro de estrada. Em entrevista ao ‘Fofocalizando’, do SBT, a cantora revelou que não guarda mágoas do do ex.

“A gente tem que deixar para trás. A gente tem que viver o novo. As coisas que não nos fazem bem, a gente têm que deixar seguir. Eu escolho perdoar.”

“Não encontrei a pessoa certa”

Solteira, a cantora também falou sobre as suas preferências para namorar e disse que ainda está em busca da pessoa certa.

“Não encontrei a pessoa certa. Tem que ser um negócio sério. Tem que ter muita conexão, beijo é algo muito especial. Beijar por beijar, não beijo não. Eu gosto de homem feio.”

Joelma aproveitou o momento para explicar sobre a turnê ‘Isso é Calypso’, que quase foi impedida de realizar devido ao uso do nome da banda, segundo o site Metrópoles.

“Eu sabia que eu estava no meu direito. Ninguém pode impedir ninguém de usar o nome Calypso. Tudo de ruim que aconteceu foi para o meu crescimento. O que não te mata, te fortalece”.

