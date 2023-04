Jojo Todynho fala sobre importância da terapia e diz que descontava estresse em comida: “Na minha cabeça isso iria me sarar” Imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

Agora empresária, Jojo Todynho utiliza seu Instagram para mostrar a evolução nos treinos, mas aproveita o engajamento de mais de 26 milhões de pessoas para mostrar que nem tudo são flores para quem quer manter o corpo saudável.

Em stories desta quarta-feira (19), a apresentadora falou sobre a rotina na musculação e sobre a importância de fazer terapia.

“Depois que eu voltei a fazer terapia, eu vi o quanto a gente se sabota. [Antes] Eu estava estressada com alguma coisa, eu precisava comer. Eu estava triste com alguma situação e eu não podia falar, eu compensa isso em comer, porque na minha cabeça isso iria [me] sarar”, disse Jojo.

Além da terapia, Todynho comenta que a força de vontade também é importante. “Eu vi como a terapia ajuda a gente e a nossa força de vontade também, de querer mudar e de querer fazer as coisas acontecerem, melhora a nossa vida.”

Ela explica que, mesmo sem ir dois dias para a academia, conseguiu se controlar. “A experiência que eu tenho levado para a vida é: não fique pensando se vai doer, se vai ser fácil, se vai ser difícil, só vai”.

Jojo Todynho relembra trabalho de camelô como segredo para a carreira de empresária: “Tá na minha veia”

Jojo Todynho tem dado vários passos positivos, não só em sua carreira, mas também na vida pessoal. Após começar a estudar direito, a cantora resolveu se aventurar no ramo de empresária, um sonho antigo, e lançou no mercado a marca ‘Grande Gostosa’.

Em entrevista à CARAS, a artista disse que mergulhar no universo de produtos capilares foi uma oportunidade de relembrar os tempos que trabalhava como ambulante.

“Gente eu fui ambulante, camelô, vender tá na minha veia. Modéstia a parte eu sempre tive uma clientela fiel, por isso eu gosto da venda olho no olho, no contato, no papo, quero saber se usou, se gostou”.

