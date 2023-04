“Uma estrela no céu”: O que se sabe sobre a morte de Moonbin, cantor do grupo K-pop Astro

Com show marcado para o Brasil em Junho, o cantor Moonbin, do grupo K-Pop Astro, foi encontrado morto em sua casa por volta das 20h (horário local) desta quarta-feira, de acordo com o site Soompi. A polícia foi acionada depois que o artista não compareceu às agendas de ensaio.

Moonbin tinha apenas 25 anos e fazia estreou no grupo em 2016, com MJ, JinJin, Eunwoo, Sanha e Rocky, que deixou o grupo neste ano. As músicas mais conhecidas do grupo são All Night, Crazy Sexy Cool, Blue Flame, One e Always You.

Em comunicado oficial, os empresários do grupo informaram os fãs sobre a fatalidade: “Gostaríamos de pedir desculpas por trazê-los uma notícia tão triste. Em 19 de abril, o membro do ASTRO, Moonbin, nos deixou repentinamente e virou uma estrela no céu. (...) Os membros do ASTRO, que estão conosco há muito tempo, assim como outros artistas e executivos da empresa, estão de luto”. O velório de Moonbin será reservado para a família e amigos. "

QUAIS AS CAUSAS DA MORTE

A polícia encontrou o corpo do cantor sem vida em sua casa, em Gangnam, bairro onde vivem os famosos da Coréia do Sul. Não havia marcas no corpo ou sinais de agressão e a polícia trabalha com a hipótese de suicídio. “Parece que Moonbin tirou a própria vida. Estamos discutindo a possibilidade de uma autópsia para determinar a causa precisa da morte”, disse a polícia sul-coreana em comunicado

Billboard

Em 2015, ano de estreia de Moonbin no grupo, o Astro foi nomeado como um dos melhores grupos de k-pop da atualidade pela Billboard e chegou até a ter um reality show exclusivo, de curta duração, chamado ‘Astro OK! Ready’, no mesmo ano.

Antes de vir ao Brasil, em Junho, o grupo tinha uma agenda de shows marcada em Jacarta, na Indonésia, agora em maio, mas os shows devem ser cancelados, segundo a empresa que agência a banda, por “circunstâncias imprevistas além do nosso controle”