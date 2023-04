Em casamento fechado, Ludmilla revela que apenas uma famosa pode ficar com sua esposa

Em participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’ na última terça-feira (18), a cantora Ludmilla deu mais detalhes sobre o seu casamento com Brunna Gonçalves.

Na entrevista com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Lemes, apresentadoras do programa, Lud disse que está em um relacionamento fechado com a ex-BBB, mas que existem exceções. “A Rihanna. Com a Beyoncé eu tenho um respeito muito grande”, brincou.

Ludmilla deu a entender que o papo sobre ficar com outras pessoas já rolou no relacionamento, pois durante a entrevista ela disse que sua companheira já falou que não quer ninguém.

“A Brunna é uma sonsa, ela fala que não quer ninguém. Eu falo: ‘Ah Brunna, para de ser mentirosa, escolhe alguém’”, completou.

Primeiro namoro de Brunna

A cantora também revelou que ela foi seu primeiro interesse amoroso mais sério de Brunna, já que a bailarina nunca tinha namorado antes.

“Fui a primeira namorada dela. Ela nunca tinha namorado na vida. A primeira vez que vi a Bruna foi num ensaio meu, eu bati o olho e falei: ‘Quero’”.

Ganhar um presente após ter cumprido uma meta é tudo de bom, não é mesmo? Então imagina se esse presente for um carro de luxo?

Pois Bruna Gonçalves, esposa Ludmilla, conseguiu passar no exame para tirar sua carteira de habilitação e para brindar a conquista, a cantora deu para Brunna uma Land Rover Discovery avaliada em mais de 700 mil reais.

“Sonhei tanto com isso”

“Cheguei em casa e simplesmente tinha uma Land Rover Discovery na minha garagem para mim”, escreve a ex-BBB em seu Instagram.

Meu amor me deu esse carrão! Te amo, minha vida. Sou infinitamente grata por tudo que você faz por mim! Não tenho nem palavras, sério!” Continuou.

Em outra imagem, a ex-BBB aparece abraçada no carro com a legenda “Sonhei tanto com isso”.

Veja quanto custa o carro de luxo que Ludmilla deu de presente para sua esposa: “Sonhei tanto com isso” Imagem: reprodução Instagram (@brunnagoncalves)

