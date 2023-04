Ana Maria Braga pausa recuperação para dar parabéns ao goleiro do Palmeiras

Após conquistar a vitória no Campeonato Paulista, o goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado para participar do “Mais Você” desta segunda-feira (10). A presença do jogador conseguiu tirar até mesmo Ana Maria Braga da sua recuperação.

“Parabéns Weverton, a gente ama você, não só por ser o goleiro que é, mas pela personalidade que você tem”, declarou a apresentadora, que é reconhecida por ser torcedora de carteirinha do clube paulista.

“Você é um símbolo para a gente, tenho certeza que para o Brasil todo”, continuou ela.

O jogador agradeceu o carinho de Ana Maria. “O que mais me motivo é ver as pessoas falarem sobre o homem que eu sou”, pontuou Weverton, enfatizando o agradecimento pelo reconhecimento de sua personalidade.

Ana Maria Braga segue de licença médica, fora do “Mais Você”, para recuperação de uma cirurgia de vascular, para tratar de varizes. Mesmo assim, ela fez questão de fazer uma entrada ao vivo, de casa.

“Quando me falaram que você ia aí tomar um café da manhã, eu falei ‘ah, eu tenho que dar um tempo’”, riu. E fez questão de mostrar todo o seu amor pelo Verdão: da toalha de mesa com a bandeira do time à uma camisa repleta de autógrafos e até mesmo a escolha das frutas (verdes, claro) para aparecer no cenário.

Indignação nas redes sociais

O “Mais Você” desta segunda-feira (10) começou ao som de “País do Futebol”, música de MC Guimê. Contudo, ao mostrar os apresentadores Fabrício Battaglini e Thalita Morete, muita gente quebrou a expectativa de ver Ana Maria Braga de volta.

“Mais uma semana sem a Ana Maria Braga??????? Inferno”, reclamou uma fã, pelo Twitter.

“Cadê Ana Maria Braga??? Não melhorou? Fique bem viu!”, torceu outra.

“Gente cadê a Ana Maria Braga??? Segunda-feira e ainda não voltou! #Socorro”, preocupou-se um terceiro.

Mas um detalhe não passou despercebido: para alguns fãs, a apresentadora estava com uma fala alterada. “Ana Maria Braga entrou no ar, me preocupei como ela estava lenta na fala”, observou um.

“Fiquei preocupado com a Ana Maria Braga agora ela tá meio que forçando pra conseguir falar”, analisou outro.

